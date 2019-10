Kristian Álvarez ocasiona terrible fractura en España

El canterano de Guadalajara causó una terrible lesión al delantero del Real Unión.

Hasta hace algunos años, Kristian Álvarez era uno de los prospectos más interesantes de . Hoy, el defensa mexicano se encuentra jugando en el Salamanca de la Segunda División B, y fue sumamente mencionado la última semana en , pues un codazo suyo causó una triple fractura en el pómulo de Álvaro Romero, su rival el pasado fin de semana.

La aparatosa jugada ya se hizo viral en las redes sociales, observándose un balón dividido al que el exRojiblanco va con el brazo levantado, impactando la cara del delantero del Real Unión.

Álvarez fue entrevistado por la Cadena COPE, explicando la aparatosa acción. “Yo hablé con Álvaro y con la persona que tenía que hablar. Son acciones de juego y no hay que hablar más del tema. El día que regrese a Salamanca nos vamos a juntar para tomar una picadita. Yo estoy bien con él. Tiene las puertas de mi casa abiertas, igual que yo las suyas".

"Los dos disputamos el balón y es una circunstancia del juego. No sé si me hubiera sacado la roja. No he visto la jugada", finalizó el Mundialista Sub20 en 2011.