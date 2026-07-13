Kraay arremete con dureza: «¡Ha acabado con Cristiano Ronaldo!»

Hans Kraay junior critica a Roberto Martínez en su columna de «Voetbal International». El analista considera que el exseleccionador de Portugal gestionó mal la situación con Cristiano Ronaldo.

Kraay vio a Ronaldo, de 41 años, jugar en el Mundial, que para Portugal acabó en octavos. No le sorprende que el delantero siga al máximo nivel.

«Lo que sí me parece ridículo es que en este Mundial se le haya utilizado de forma totalmente equivocada. Si ya no tienes velocidad y te pasan el balón en la línea central para que recorras sesenta metros más, yo le habría preguntado a Roberto Martínez: “Oye, ¿no pueden pasármelo cuarenta metros más arriba?”».

Además, recuerda su potencia de cabeza: «Parece que Martínez no lo sabe, porque en Portugal estaba prohibido centrar alto cuando Cancelo o Neto llegaban al lateral derecho».

«Y Félix y Leão tampoco centraban. En resumen: Martínez ha acabado con Ronaldo», concluye Kraay.

La semana pasada Portugal cayó 1-0 ante España en octavos del Mundial; Mikel Merino marcó cerca del final y eliminó a Ronaldo.

Poco después, Martínez renunció a la Federación Portuguesa de Fútbol y fue reemplazado por Jorge Jesús.