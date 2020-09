Koundé: "Me quedo en el Sevilla, es un honor estar en este club"

El joven central francés ha despertado el interés de clubes importantes pero quiere seguir en Nervión.

Jules Koundé ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada del . El francés ya ha sonado para marcharse y se le ha vinculado como clubes con el pero tiene claro que se quiere quedar en el club.

"Soy jugador del Sevilla, estoy bien aquí. Hay una frase que repetimos mucho y a veces parece que se dice sin pensarlo, pero la realidad es que en el mundo del fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar. De momento soy jugador del Sevilla y estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo. A dí de hoy, me quedo en el Sevilla. Ahora mismo no pienso en un futuro a largo plazo, lo que sé es que estoy contento en el Sevilla y muy agradecido, porque es un honor estar en este club, en el que he crecido mucho. Soy feliz", explicó en Estadio Deportivo.

Su crecimiento en el Sevilla: "He crecido mucho, he mejorado en muchas cosas, como mi concentración, un aspecto en el que he ganado mucho, y también técnicamente. Cuando llegué necesité un tiempo de adaptación, ya que aquí se juega más rápido y la plantilla es diferente, con más calidad que en el equipo del que vine. También he crecido en el juego aéreo y tácticamemte, porque vemos muchos vídeos y hablo mucho con el míster y el cuerpo técnico. Mi objetivo cada año es crecer como futbolista y progresar. Es lo que me motiva".

Ganar la : "Fue increíble. Competimos a un nivel altísimo, contra equipos que son de Champions, como Inter, , ... Mi primer título ha sido uno mayor, de los más importantes de Europa y además de la forma que lo conseguimos, contra rivales de mucho nivel".

Debutar en la Champions: "Es la competición más bonita para un jugador y para un club, pero ahora tenemos un superpartido en la Supercopa contra el mejor equipo del mundo en este momento. Es un buen reto que nos va a servir para ver dónde estamos como equipo".

La final contra el Bayern en la Supercopa: "Veo capacitado al equipo para ganar al Bayern. Estoy seguro de que daremos la cara y que vamos a competir muy bien. Tenemos posibilidades de ganarle aunque sea un equipo muy grande con futbolistas de mucho talento. Si preparas una final y no vas pensando que la puedes ganar mejor no presentarse. Siempre que afrontamos un partido creo que lo podemos ganar, y ésa es la mentalidad con la que tenemos que ir. La única forma de preparar un partido es con mentalidad ganadora".