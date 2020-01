Konrad de la Fuente: La promesa del Barcelona que podría darle la espalda a La Masia

El jugador de 18 años termina contrato este verano y el Hertha Berlín está interesado en firmarlo.

Durante la mayor parte de los últimos 40 años, la legendaria academia de La Masia de ha operado a un nivel inigualable para cualquier otra.

El sistema juvenil del Barça ha desarrollado jugadores a un ritmo histórico, produciendo estrellas como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Pep Guardiola, Carles Puyol y Sergio Busquets en las últimas décadas. Las leyendas del juego han comenzado su carrera en esos campos catalanes, aprendiendo un espíritu y una cultura que han definido varias épocas diferentes y muchos equipos ganadores de títulos.

Konrad de la Fuente no es el primer estadounidense en llamar hogar a La Masia. Ese título pertenece a Ben Lederman, cuya estadía de siete años en el Barça se descarriló por el veto de transferencias juveniles del club en 2014. Pero De la Fuente podría muy bien convertirse en el primer estadounidense en alcanzar el primer equipo en el Camp Nou.

Sin embargo, eso dependerá de si el club puede conservar al talentoso adolescente en los próximos meses.

Nacido en Miami de padres haitianos, De la Fuente se mudó a Barcelona a la edad de 10 años cuando su padre tomó un trabajo en la embajada de Haití en . Poco después, el delantero fue descubierto mientras jugaba para el equipo local CF Damm y se le ofreció la oportunidad de unirse al cuadro blaugrana.

Es una oportunidad para pocos jugadores, pero una codiciada por prácticamente todos los jóvenes que alguna vez patearon una pelota. En La Masia, a De la Fuente se le ha dado una educación futbolística diferente a cualquier otra en el mundo, mientras crecía cerca de un elenco de figuras legendarias, incluido quizás el mejor futbolista de la historia.

"Fue un sueño", dijo De la Fuente a ESPN en mayo. "Todos los fines de semana miraba a Ronaldinho, él era mi ídolo. En el momento en que jugaba en el Barça. Pensé, 'Hombre, me gustaría llegar allí', ¿sabes? Siempre he soñado y trabajado duro desde que estaba un niño pequeño para hacerlo realidad.

"Una vez que vinimos aquí, siempre supe que era una gran oportunidad para que me vieran. Sabía que tenían ojeadores por todas partes. Era solo cuestión de que jugara bien y que me vieran. Me alegro de haberlo hecho. tengo la oportunidad".

Si bien ha pasado sus años formativos fuera de , la estrella de 18 años ha ya fue miembro del equipo sub-18 de su país cuando tenía 16 años antes de saltar al nivel sub-20 en 2019, representando a su país en la Copa del Mundo de la categoría el verano pasado.

De la Fuente era el único jugador de 17 años en la plantilla de Tab Ramos y fue titular los cinco partidos hasta la derrota en cuartos de final ante .

"Konrad es especial", dijo el ex entrenador del equipo estadounidense sub-18, Omid Namazi, a American Soccer Now en el verano de 2019. "Es muy dinámico con el balón a sus pies, puede correr hacia los defensores y crear oportunidades de gol para sí mismo. Pero también es lo suficientemente inteligente como para poder encontrar ese pase final para crear para otros.

"Lo usé principalmente como centro delantero y fue bastante bueno allí, pero creo que es mejor utilizarlo como extremo o como delantero en un 4-4-2".

Desde que se unió al club a los 12 años, el extremo ha progresado constantemente a través de los equipos juveniles del Barcelona y se ha convertido en un joven atacante dinámico. Hasta la fecha, ha aparecido principalmente para la sub-19 de los blaugrana, ​​pero ha ganado un par de apariciones para el en la Segunda División B.

A lo largo del camino se desarrolló una hoja de ruta con Patrick Kluivert, el legendario delantero holandés que ahora encabeza la academia del Barcelona, ​​que le había gustado al joven atacante estadounidense. Con su contrato finalizando este verano, el plan ha sido que De la Fuente renueve antes de dar el salto a Barcelona B de forma permanente. Después de eso, dependería del extremo dar el masivo salto requerido para ganar un lugar en el primer equipo.