Kompany corteja al nuevo astro del Borussia Dortmund

El griego Konstantinos Karetsas, nuevo jugador del Borussia Dortmund, acaparó las miradas durante su debut con el equipo en el enfrentamiento ante el Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania, pese a la derrota de su equipo por 2-1.

Karetsas fue titular en el partido disputado en el estadio «Signal Iduna Park» y ofreció destellos técnicos destacados, tras mostrar sus cualidades en el regate, la creación de juego y el pase, lo que le hizo ganarse la admiración de la afición del Dortmund, que reaccionó a sus movimientos en más de una ocasión.

Karetsas se incorporó al Borussia Dortmund este verano procedente del Genk belga por 30 millones de euros, después de destacar de forma notable con el primer equipo a una edad temprana y de lograr dejar una huella clara la temporada pasada.

El diario «Bild» reveló que el belga Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, expresó su gran admiración por el jugador de 18 años tras el enfrentamiento entre ambos equipos en la Supercopa.

El corresponsal del Borussia Dortmund en «Bild», Michel Schröder, explicó que se encontró con Kompany en los pasillos del estadio tras el partido y habló con él sobre el Dortmund, cuando el entrenador del Bayern Múnich reveló su admiración por el recién llegado Karetsas.

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Schröder afirmó que Kompany le dijo que el jugador griego, que se crió en Bélgica y jugó anteriormente en el Genk, es «muy bueno», señalando que le aconsejó seguirlo de cerca.

El corresponsal de «Bild» añadió que la forma en que Kompany habló de Karetsas daba a entender que conoce al jugador desde hace mucho tiempo, precisando que al entrenador del Bayern «le gusta mucho».

Karetsas había brillado con el Genk la temporada pasada, tras dar 11 asistencias de gol en la liga belga, además de marcar dos goles y dar otras cinco asistencias en los 11 partidos que disputó en la Europa League.

La admiración por el jugador no se limitó a Kompany, ya que el corresponsal del Dortmund considera que Karetsas posee las cualidades que lo capacitan para convertirse en una de las principales estrellas del equipo en los próximos años, e incluso podría transformarse rápidamente en uno de los jugadores favoritos de la afición del club.

El elogio de Kompany a Karetsas llega apenas unos días después de su debut ante el Bayern Múnich, lo que refleja la magnitud de la impresión que dejó el joven jugador durante el enfrentamiento con el campeón de la liga alemana, pese a no haber podido liderar al Dortmund para evitar la derrota y conquistar el título de la Supercopa.