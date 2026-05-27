Koeman: «Y Veerman... A ese club de fans podemos ignorarlo»

El miércoles, en la rueda de prensa sobre la lista definitiva de Países Bajos para el Mundial, Ronald Koeman elogió a los centrocampistas Mats Wieffer y Marten de Roon, a quienes definió como «jugadores ideales para la convocatoria».

Al ser preguntado por las cualidades de ambos, el técnico destacó:

«Aceptan su papel y siguen transmitiendo energía al resto», explica Koeman. «Además, son fiables en todo lo que hacen, y eso solo lo digo de ellos».

Y sobre Veerman... A ese club de fans podemos ignorarlo», añade sobre el revuelo en torno al centrocampista del PSV. Koeman no lo convoca desde la Euro 2024 y ha reiterado que no entra en sus planes; el jugador ha criticado sus declaraciones.

Koeman está satisfecho con la plantilla elegida. «A veces es bueno que pase algo para que todos abran los ojos. Ya dije que tengo experiencia con 24 jugadores: el cuerpo técnico debe cuidar a quienes juegan menos; la atención y la energía cuentan. Funciona en ambos sentidos».

Durante el Mundial no seguirá de cerca a los medios, como en la Eurocopa, aunque admite que algún mensaje le llega. «No me apetece la negatividad, porque distrae. Si yo hubiera estado donde estáis vosotros, tampoco habría entendido algunas cosas».