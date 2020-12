Koeman se moja sobre el derbi: "Mejor que pierda el Atlético"

Sin embargo, el técnico holandés aseguró que lo primero que deben hacer es ganar ellos.

Ronald Koeman compareció ante los medios para analizar el encuentro que el FC disputará mañana ante el en Camp Nou y como no podía ser de otra forma, fue preguntado por el derbi que hoy disputarán y Atlético y que desde el club culé seguro mirarán de reojo. Para Koeman, lo importante es que el Barcelona gane, pero luego prefiere que en ese partido el que pierda sea el .

"Primero tenemos que ganar nosotros. Si ganamos, viendo la clasificación que el Atlético va primero, mejor que pierdan. Pero no hay que obsesionarse por otros partidos".

El preparador holandés se siguió mostrando crítico con el estado de forma del equipo. "Nos faltan cosas. No estamos al nivel que hemos de estar. Hay tema de concentración en jugadas de balón parado, saques de banda... Hay que ser más agresivos en varios momentos de partido. Creamos mucho, pero tenemos un porcentaje bajo de marcar. Las dos cosas juntas es la mejor respuesta para entender los partidos perdidos".

El técnico cree que todavía no se ha tocado fondo, pero a tenor de sus palabras no cree que esa situación esté muy lejos. "Tocar fondo es algo peor de lo que estamos. A veces se pierde el ser realista. Hicimos un partido fuera contra la Juve bueno y luego nos pasó al revés en casa. Eso puede pasar contra equipos grandes. Si mejoramos esos detalles, ganaremos partidos".

Koeman también quiso dejar claro que los jugadores en ningún momento le han pedido cambiar el sistema y dejó claro, que sus críticas a los futbolistas son siempre desde el respeto. "Intento siempre respetar y apoyar a mis jugadores, pero estamos en un nivel que si hay errores hay que decirlo con respeto. No mato a ningún jugador en este club. Si salgo diciendo cosas sobre un jugador, ya he hablado con él. No es una sorpresa. El otro día salió que la plantilla quiere cambiar el sistema y no es verdad. No me han dicho nada del sistema ni de las ruedas de prensa".

Para finalizar, el entrenador del FC Barcelona dejó claro que confía completamente en su plantilla y que tienen lo necesario para sacar la situación adelante. "Este equipo tiene suficiente personalidad, experiencia. Estoy de acuerdo que es un momento donde estos jugadores, con tantos años en este club, han de dar el paso con los demás. No creo en temas mentales porque siendo jugador del Barça es una presión que existe. Los buenos jugadores siempre dan un paso adelante y espero un equipo con muchas ganas y demostrando que somos fuertes. Si no tuviese la confianza de la plantilla, no se podría trabajar. Me siento cómodo. Claro que estoy preocupado por la trayectoria en el campeonato, pero estamos intentando mejorar las cosas".