Ronald Koeman junior se mostró crítico con el trato que recibió del árbitro Martijn Vos durante el partido, después de la sorprendente victoria por 1-2 del Telstar sobre el NEC. El guardameta fue silbado por el público de Nimega por supuestamente perder tiempo y también vio una tarjeta amarilla en la recta final.

Koeman fue amonestado a doce minutos del final porque, según Vos, tardó demasiado en sacar una falta. Sin embargo, el portero del Telstar tiene la sensación de que durante el partido estuvieron especialmente pendientes de él.

El periodista Milan van Dongen le comenta a Koeman que, en algunos saques de puerta, a veces elegía a propósito un balón que estaba algo más lejos. «Si quieres decirlo así...», respondió Koeman ante la cámara de ESPN. «Creo que me están buscando. El público, el árbitro... Tengo que ir a por ese balón y él ya empieza a contar».

En el tiempo de descuento, Koeman se topó con una regla relativamente nueva. El NEC recibió un córner porque, según el equipo arbitral, el guardameta tardó demasiado en efectuar un saque de puerta.

«También entenderás que no me voy a poner a esprintar», respondió Koeman. «Hay que mantener el ritmo del juego y me parece una buena norma, pero no hay que exagerar. Y esa amarilla...»

En la acción en la que vio la amarilla, Bryan Linssen todavía estaba demasiado cerca del balón, según Koeman. Por eso, el guardameta considera que Vos aún no debería haber empezado a contar el tiempo disponible en ese momento.

Koeman recibió después un llamativo mensaje del árbitro. «Entonces me dice: “Yo me iría planteando cómo quieres hacer eso esta temporada”. Me parece una reacción muy extraña».

Pese a sus críticas, Koeman no quiere detenerse demasiado en la actuación de Vos. «Por lo demás, ha arbitrado bien, por decirlo así», se ríe el guardameta, que se llevó tres puntos de Nimega con el Telstar. «Al final tenemos tres puntos, así que ya me da igual».