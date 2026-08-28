Klopp: Musiala no me conoce; este es mi mensaje para él

«Una situación que nadie le desearía a nadie». Así describió Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, la situación actual de Jamal Musiala, al margen del arranque de la Bundesliga, este viernes, con la presencia de Klopp en el estadio Allianz Arena, que fue testigo de la contundente victoria del Bayern de Múnich sobre su invitado, el Stuttgart (5-1).

Musiala, de 23 años, atravesó recientemente problemas de salud, lo que llevó a Klopp a ponerse en contacto con él.

El técnico alemán dijo al respecto: «Le envié un mensaje de voz. Porque él no me conoce en realidad y, por tanto, no tiene mi número. Si lo hubiera llamado, habría seguido telefoneándolo durante 3 días y no creo que me hubiera contestado».

Pero Musiala, con 46 partidos internacionales con la selección de Alemania, respondió rápidamente al mensaje de voz.

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Sobre el contenido del mensaje, Klopp dijo que fue, por supuesto, un mensaje de ánimo para «un joven como Jamal», y añadió, en declaraciones a la cadena«Sky Sport - Alemania»: «Al final todo saldrá bien, casi todo el mundo está de acuerdo en eso, pero no en este momento».

Klopp continuó: «Quería quitarle al menos esa única preocupación: ¿tendrá esto algún efecto (sobre su situación con la selección de Alemania)? Y eso, por supuesto, no existe. Más que eso no puedo quitarle. Ha recuperado su mejor forma física, y eso me lo confirmó Vincent Kompany (entrenador del Bayern). Su estado físico es excepcional».

«La necesidad de paciencia»

Desde el punto de vista de Klopp, ahora se trata fundamentalmente de paciencia, ya que dijo: «Debemos darle el tiempo necesario, y que él también se lo dé a sí mismo. Porque los jugadores jóvenes, en realidad, no tienen más problema que el de volverse impacientes. Y en una etapa como esta, desde luego, no está permitido perder la paciencia».

Y matizó: «Pero creo que está en el club ideal y en el entorno ideal. Queremos contribuir a ese entorno ideal y decir simplemente: chaval, ¡recupérate! Después la puerta está abierta (para incorporarse a la selección de Alemania)».

Klopp anunciará su primera lista de internacionales el 17 de septiembre, antes de que la selección de Alemania se reúna para preparar el arranque de la Liga de Naciones de la UEFA, donde se enfrentará a los Países Bajos el 24 de septiembre, luego a Grecia el 27 de septiembre, y a Serbia el 1 de octubre, antes de medirse de nuevo a Grecia el 4 de octubre.

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