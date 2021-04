Klopp, de verdugo a víctima del Real Madrid

Con el Borussia Dortmund y con el Liverpool, el alemán ha vivido una de sus mayores alegrías y seguramente su peor palo, a cuenta del Real Madrid.

El fútbol tiene dos caras, una muy bonita y otra muy cruel, y a Klopp le ha mirado con ambas por el Real Madrid. Hoy (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones), en cuartos de la Champions, el alemán se pone de nuevo enfrente de un equipo al que destrozó y que le destrozó en el pasado. Del Borussia Dortmund al Liverpool, de la cara a la cruz, a sus citas con los blancos les dedicará largos capítulos en sus memorias.

Los bombos han cruzado a Klopp y al Real Madrid en siete ocasiones, con suerte dispar que dirían los clásicos. En la fase de grupos de 2012 el germano se rebeló al mando del Dortmund, con un 2-1 en casa y un 2-2 fuera. Pero es que en 2013, en semifinales, se confirmó no sólo como el entrenador del momento, sino como un candidato al trono europeo, dirigiera a quien dirigiera, al menos en la próxima década. El 4-1 en el Signal Iduna Park, con póquer de un Lewandowski incontrolable, permitió que el posterior 2-0 en el Santiago Bernabéu quedara en un mal trago.

Klopp no quiere pensar en la final de 2018

En aquella eliminatoria hizo cumbre el de Stuttgart en su relación con el Real Madrid. Porque en la 2013-14, la temporada de la Décima, salió de España con un correctivo, 3-0, y en Alemania, 2-0, rozó sin mayor éxito la machada. Habría aún más rabia e impotencia para Klopp en 2018, ya en el Liverpool. En Kiev, después de haber perdido su primera oportunidad en la final de 2013 con el Dortmund, le esperaba la gloria de la Champions. El problema es que a ese Real Madrid que pasaría a la historia por sus tres títulos consecutivos no había quien le tosiera en su competición.

No cabe duda de que en esta transición de verdugo a víctima la gran herida de Klopp es la de Ucrania. Según desveló Wijnaldum, en el Olímpico dio la charla a sus jugadores con unos calzoncillos de la marca de Cristiano Ronaldo asomando, para destensar, pero no funcionó. Desde el curioso episodio y la dura derrota han transcurrido 1.045 días, una eternidad en fútbol. Como apuntó Nacho en la previa, el Real Madrid ha perdido a Cristiano y el Liverpool ha ganado una Champions. Klopp, sin embargo, prefirió no mirar atrás: "Mi motivación es máxima, pero no tiene nada que ver con lo sucedido en 2018. Ahora queremos demostrar lo buenos que somos y que podemos pasar a la siguiente ronda".