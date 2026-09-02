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Khalifa Diaby argelino: el Ittihad abre sus arcas para Anis Hadj Moussa

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El "Decano" busca fichar a un nuevo extremo

El club saudí Al Ittihad ha decidido abrir sus arcas para fichar al argelino Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord neerlandés, durante el actual periodo de fichajes de verano.

El Al Ittihad quiere incorporar a un nuevo jugador en la posición de extremo, para compensar la marcha de su extremo francés Moussa Diaby, que completó ayer martes su traspaso al club alemán Bayer Leverkusen.

El portal francés "Foot Mercato" afirmó que el Al Ittihad ofreció al Feyenoord la cantidad de 30 millones de euros para lograr su aprobación al fichaje de Anis Hadj Moussa en el actual mercado de verano.

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El Al Ittihad busca aprovechar la necesidad del club neerlandés de vender a algunos de sus jugadores, especialmente tras haber iniciado la construcción de su nuevo estadio, para convencerlo de aceptar el traspaso definitivo de su extremo argelino.

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Hadj Moussa brilló con claridad en el Feyenoord la temporada pasada, disputando 40 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar 14 goles y ofrecer 7 asistencias.

Estos destacados rendimientos llevaron a numerosos clubes a expresar su deseo de fichar al jugador de 24 años, como los franceses Lille y Marsella, así como el portugués Sporting de Lisboa, sin que sus negociaciones fructificaran.

Cabe recordar que el Al Ittihad cuenta en sus filas con otro jugador argelino, la estrella del centro del campo Houssem Aouar, lo que podría representar un incentivo adicional para Anis Hadj Moussa de cara a su traspaso al equipo saudí en las últimas horas del mercado de verano.

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