El Ajax abrió el nuevo curso en la Eredivisie VriendenLoterij este domingo con una victoria por 0-2 sobre el PEC Zwolle. Aunque no fue fácil, según vio Kenneth Perez.

«No estuvo mal, no estuvo bien», opina Perez en Voetbalpraat en ESPN. «Lo que siempre me sorprende, cuando haces tantos fichajes y tienes jugadores por encima de la media, es que no hubo ni un poco de calma cuando jugaron once contra nueve».

Con ello, Perez se refiere al tramo del partido en el que Sherel Floranus ya había sido expulsado con tarjeta roja. «Si entonces tienes el balón, juegas once contra nueve».

Según el analista, eso debería generar una situación en la que el Ajax haga circular el balón y pueda marear al rival.

«Me parece asombroso que, siendo Ajax, Feyenoord o PSV, en realidad no puedas hacer un gran rondo con el Zwolle. Si el Zwolle mete por un momento a un delantero más y luego recurre pronto al balón largo, entonces saltan todas las alarmas. De verdad me parece algo muy extraño».

«Solo marcan porque el Zwolle perdió el balón en el centro del campo, y quedaron en un cuatro contra dos o tres contra dos. Entonces pienso: ¿cuánto vale eso entonces? ¿Qué tan bueno eres realmente?», concluye.

El Ajax solo acabó decantando el duelo ante el PEC en la recta final. Gracias a los goles de Jorthy Mokio (minuto 76) y Julian Brandt (minuto 90+5), el conjunto de Ámsterdam logró una victoria por 0-2.