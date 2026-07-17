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Harry KaneGetty Images
Hussein Hamdy

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Ken: Estuvimos a punto de llegar a la final, pero no fue suficiente

H. Kane
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Gran decepción

Harry Kane, estrella de Inglaterra, lamentó la eliminación tras perder 1-2 contra Argentina en semifinales del Mundial 2026.

Kane escribió en su cuenta de «X»: «No hay palabras para disipar esta tristeza. Estuvimos muy cerca de otra final, pero no bastó. Lo dimos todo durante siete semanas, así que quedarnos fuera es duro».

Sé que las expectativas son altas y con razón, pues llevamos ocho años buscando el éxito, pero aún nos falta la última pieza. Ahora debemos dar un paso atrás, asimilar lo ocurrido y buscar cómo mejorar. Estoy muy orgulloso de lo que dieron los jugadores y de lo que mostramos en este torneo, tras superar partidos y momentos difíciles».

Quedarán recuerdos que atesoraremos nosotros y, seguro, también vosotros, la afición. Buscar la gloria no garantiza alcanzarla; implica caer, levantarse y seguir intentándolo, y eso haremos. El camino es seguir creyendo y luchando».

Y concluyó: «Gracias a todos los que viajaron para animarnos y a los que nos apoyaron desde casa. Gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por todo lo que habéis aportado. Tanto si ganamos como si perdemos, aprendemos y volvemos a intentarlo».

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