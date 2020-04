Kempes, a Lautaro: "El tren del Barcelona sólo pasa una vez"

El ex del Valencia elogia al delantero y le aconseja aceptar la oferta azulgrana: "El Inter es grande pero el Barcelona es diferente y tiene a Messi".

El que fuera delantero de la selección argentina campeona del mundo en 1978, Mario Kempes, le aconseja a Lautaro Martínez que no se lo piense demasiado a la hora de aceptar la propuesta del para jugar en el Camp Nou la próxima temporada. "Creo que el tren pasa solo una vez y, más allá del hecho de que Inter es un gran equipo reconocido en todo el mundo, el Barça es totalmente diferente" comentó en declaraciones a Tuttomercato.

El ex del también se rinde a la calidad de su compatriota y le recuerda al club azulgrana que no se equivocará en caso de lograr hacerse con los servicios del toro. "Desde hace un par de años ha demostrado ser un gran número nueve, lo ha demostrado en Inter y " aseguró en cuanto a la progresión de Lautaro, uno de los delanteros más cotizados del panorama futbolístico internacional, especialmente teniendo en cuenta que su cláusula de 111 millones de euros -válida sólo hasta el 15 de julio-, no es prohibitiva para algunos de los clubes más adinerados de Europa.

Sin embargo, según Kempes el Barcelona ofrece algo más que el resto. "Jugar con Messi sería fantástico para él" afirmó para matizar que "si se queda en el Inter, podría ser una buena cosa para seguir ganando experiencia, pero si quiere ir a Barcelona y el Inter está dispuesto a dejarlo ir por una buena cantidad..." dejó en suspenso el matador, prueba inequívoca que él tiene claro que lo mejor para él es darle el sí al club azulgrana, quien ya prepara una ofensiva para convertirle en el sucesor de Luis Suárez en la delantera.