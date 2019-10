Keisuke Honda busca trabajo en Twitter

Keisuke Honda, quien llegó como figura a la al fichar con el para el Apertura 2017, lanzó un llamado de auxilio luego de casi un semestre sin actividad al quedar desligado en el verano del Melbourne Victory de Australia.

Honda se dispuso a solicitar trabajo en las redes sociales, quedando atrás aquel pasado destacado con la Selección de , que lo colocó en clubes como el VVV Venlo de , CSKA de Moscú y el AC Milán de .

Desde su debut en el 2002, con excepción del conjunto ruso, los clubes que lo han contratado no han tenido que pagar un solo peso por sus servicios. Hoy de nueva cuenta es jugador libre.

Why don't you offer me? I'm sure that I'm still one of the best player in Asia.