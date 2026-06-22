Kees Smit explicó al Noordhollands Dagblad por qué Ronald Koeman no lo convocó para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El centrocampista del AZ debutó con la selección holandesa en marzo, en el amistoso ante Noruega (2-1). No jugó en el siguiente partido (1-1 contra Ecuador).

Tras la temporada, Smit fue invitado a una concentración en el Campus de la KNVB en Zeist junto a otros jugadores.

Allí, en un momento dado, Koeman le comunicó que se quedaría en casa durante este torneo. «Estábamos todos juntos en el banquillo y nos fue llamando uno a uno para que fuéramos con él al campo».

«Koeman me dijo que no me veía como un seis, sino como un ocho o un diez, y en esas posiciones había mucha competencia», explica el centrocampista de 20 años. «Lo entiendo, pero espero estar en la Euro dentro de dos años».

«Estoy muy decepcionado. Te preguntas si fallaste en algo. Al final de la temporada pasada no estaba en forma y me perdí dos partidos, lo que tampoco ayudó», añade Smit.

«Aun así, sigo disfrutando igual viendo los partidos de la selección holandesa. Sobre todo me gusta que haya buen ambiente en el país cuando ganan», concluye.