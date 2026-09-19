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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Hussein Hamdy
Traducido por

Kane responde a Yamal: yo hablo dentro del campo

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
M. Olise
Bayern Múnich
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La carrera por el Balón de Oro se enciende

El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, expresó su opinión sobre la competencia entre Lamine Yamal, estrella del Barcelona, y Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, por el Balón de Oro.

Esto se produjo tras la victoria del Bayern Múnich sobre el Union Berlín por 7-0, ayer viernes, en la Bundesliga.

Kane afirmó, en declaraciones destacadas por el diario español "As": "No quiero hablar mucho de mí mismo. Yo hablo dentro del campo. Cada persona es diferente. Lamine Yamal hizo una temporada extraordinaria, y también Michael Olise. El Balón de Oro no está bajo mi control".

Y sobre las declaraciones de Lamine, el delantero inglés dijo: "No sé con qué intención lo dijo. Es un jugador increíble. Hizo una temporada extraordinaria, como muchos otros jugadores. Mbappé, Michael Olise, Rodri... Hay muchos candidatos".

Kane concluyó: "Cada persona tiene derecho a expresar su opinión de la manera que quiera. Este asunto no depende de mí. En cuanto a mí, disfruto mucho de todo lo que está pasando. Simplemente esperaré a ver qué ocurre. Seguiré haciendo mi trabajo dentro del campo, y después veremos cómo acaban las cosas".

Lamine había aclarado que el número de goles, según los argumentos en los que se apoyan los responsables del Bayern Múnich para respaldar a Harry Kane, no debería ser un factor decisivo a la hora de votar para elegir al ganador del Balón de Oro.

La estrella del Barcelona afirmó, en declaraciones a la cadena "Movistar Plus": "Creo que el Balón de Oro debe ir al mejor jugador del mundo, nada más. Y no a un jugador que marcó 80 goles, porque si marcas 80 goles, recibes el premio al máximo goleador del año. Son dos cosas completamente distintas, y la gente no lo entiende".

Y añadió: "El mejor jugador del mundo es aquel al que sigues durante un partido siendo comentarista, y disfrutas viéndolo; lo ves y piensas: este es un jugador que se diferencia claramente de todos los demás".

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