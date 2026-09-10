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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Kane repite el histórico logro de Cristiano y Lewandowski

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones
H. Kane
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Alemania
Noruega
Inglaterra
Portugal
Arabia Saudita

El astro inglés volvió a dejar su huella

Harry Kane continuó con su gran momento con el Bayern Múnich en la Liga de Campeones de Europa, al marcar un gol durante la goleada ante el Bodo/Glimt noruego (5-0), la tarde de este jueves, en la primera jornada de la competición.

Según la red de estadísticas "Opta", Kane se convirtió en uno de los solo 4 jugadores en la historia de la Liga de Campeones de Europa que han marcado en 8 partidos consecutivos o más, junto a Cristiano Ronaldo, que lo logró en dos ocasiones, Robert Lewandowski en dos ocasiones, y Ruud van Nistelrooy.

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Kane marcó el segundo gol del Bayern en el minuto 61, después de subir a rematar un centro de un tiro libre ejecutado por Michael Olise, que desvió de cabeza al fondo de la red, para continuar anotando por octavo partido consecutivo en la Liga de Campeones de Europa.

Jamal Musiala había abierto el marcador para el Bayern en el minuto 47, antes de que Kane añadiera el segundo gol, y luego Alphonso Davies amplió la ventaja de los locales en el minuto 77, con un potente disparo desde fuera del área.

Michael Olise cerró la manita del Bayern, al marcar dos goles en los minutos 83 y 90+2, para que el equipo alemán lograse una gran victoria en el inicio de su andadura europea.

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