Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoComo
Nino Caracciolo

Juventus vs. Como 1907, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Juventus y Como 1907, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La Serie A entra cada vez más en la fase decisiva: de ahora en adelante es casi obligatorio no equivocarse para no correr el riesgo de no alcanzar los propios objetivos, ya se trate del Scudetto, de la lucha por Europa o de no descender.

Entre los partidos de esta jornada está también Juventus-Como, un encuentro que pone en juego puntos importantes en clave europea, objetivo de ambos equipos: los bianconeri esperan un puesto en la Champions, el equipo de Fàbregas al menos una plaza continental.

En GOAL toda la información de Juventus-Como, desde las alineaciones y las últimas novedades sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por TV y en streaming.

Cómo ver Juventus vs Como 1907, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Como crest
Como
COM

Juventus-Como 1907: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

  • México: 08:00 horas
  • Argentina: 11:00 horas
  • Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Juventus contra Como alineaciones probables

JuventusHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestCOM
16
M. Di Gregorio
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
4
F. Gatti
32
J. Cabal
7
C. Conceicao
5
M. Locatelli
21
F. Miretti
10
K. Yildiz
22
W. McKennie
13
J. Boga
1
J. Butez
31
M. Vojvoda
2
M. Kempf
14
J. Ramon
3
A. Valle
10
N. Paz
33
L. Da Cunha
20
M. Baturina
23
M. Perrone
19
N. Kuehn
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Cesc Fàbregas

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre la Juventus

La Juventus está en plena emergencia en defensa, donde no estarán Kalulu (sancionado) y Holm (lesionado): cerca de la baja, al menos desde el primer minuto, también Bremer, pese a que las pruebas instrumentales han descartado lesiones musculares. En el trío defensivo vuelve Koopmeiners. En ataque es duda David.

Noticias sobre el Como 1907

Fabregas se ve obligado a renunciar al sancionado Nico Paz: en ataque, sitio para Douvikas como delantero centro (favorito sobre el recién reincorporado Morata); a sus espaldas actuarán Rodriguez, Baturina y Kuhn.

LAS POSIBLES ALINEACIONES

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Entr. Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Baturina, Kuhn; Douvikas. Entr. Fabregas.

Forma

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/14
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

COM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Momento delicado para la Juventus, que perdió el último partido de liga contra el Inter y regresó derrotada (5-2) de la visita de Champions contra el Galatasaray: el conjunto bianconero ha sumado solo un punto en los dos últimos partidos de la Serie A. 

El Como encadena tres jornadas de liga sin victorias: el equipo de Fabregas empató contra el Atalanta, perdió en casa contra la Fiorentina y no pasó del 1-1 con el Milan en San Siro.

Partidos entre los dos equipos

JUV

Últimos partidos

COM

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

9

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Son 32 los partidos oficiales disputados entre Juventus y Como en todas las competiciones: el balance sonríe a los bianconeri, que han ganado en 15 ocasiones, 12 los empates  y 5 en cambio las victorias del Como.

Clasificación

La Juventus ocupa la quinta posición en la clasificación con 46 puntos, uno menos que la Roma, cuarta. El Como, en cambio, es sexto con 42 puntos.

