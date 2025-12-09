Juventus vs Pafos, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Después de la derrota en Nápoles, la Juventus vuelve a poner en la mira el objetivo de la Champions League: al Allianz Stadium de Turín llega el Pafos para la sexta jornada de la fase de campeonato este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo de España.

Sigue aquí en directo el partido Juventus vs Pafos de la Champions League 2025-26

Los bianconeri vienen de su primera victoria en la Champions gracias a la victoria por la mínima lograda en el campo del Bodo/Glimt. El equipo de Spalletti, ahora, busca continuidad para acercarse a la calificación a los playoffs de febrero. Atención, sin embargo, al Pafos: la revelación chipriota tiene los mismos puntos que la Juve, es decir, 6, y en su última salida logró un prestigioso empate remontando contra el Mónaco.

Cómo ver Juventus vs Pafos, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Juventus vs Pafos: hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League Allianz Stadium

Si te encuentras en el extranjero, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) para ver partidos como Juventus-Pafos con tu servicio de streaming, en este caso Sky o NOW. Una VPN, como NordVPN , permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro sobre qué VPN utilizar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para el streaming deportivo.

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Allianz Stadium.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias sobre la Juventus

La Juventus, que deberá prescindir nuevamente de Bremer, Gatti y Rugani, podría confiar en uno entre David y Openda como delantero principal, con Yildiz y Conceicao en la mediapunta. En el centro del campo se perfila la confirmación de la pareja Locatelli-Thuram, con Cambiaso y Kostic en las bandas. En defensa todavía Kalulu, Kelly y Koopmeiners protegiendo a Di Gregorio.

Noticias sobre el Pafos

El Pafos debería presentarse en Turín con Carcedo que parece dispuesto a alinear a sus jugadores con el 3-4-1-2: Michail en el arco; Luckassen, David Luiz y Goldar componiendo el bloque defensivo, mientras que Bruno y Dragomir serán los exteriores a todo campo. Šunjić y Pepe en el medio del campo y Oršić mediapunta detrás del tándem Quina-Anderson Silva.

Forma

La Juventus ha conseguido hasta ahora seis puntos en la Champions, fruto de una victoria (3-2 al Bodo/Glimt), una derrota (1-0 contra el Real Madrid) y tres empates contra Borussia Dortmund (4-4), Villarreal (2-2) y Sporting (1-1).

También el Pafos ha acumulado 6 puntos en esta edición de la Champions League: empate con el Olympiacos (0-0) en el debut, derrota por 5-1 en casa contra el Bayern Múnich y seguidamente el 0-0 con el Kairat, la victoria por la mínima con el Villarreal por 1-0 y, por último, el 2-2 con el Mónaco.

Partidos entre los dos equipos

El enfrentamiento entre Juventus y Pafos será el primer enfrentamiento absoluto en partidos oficiales. No existen precedentes ni en Champions ni en otras competiciones entre los bianconeri y la formación chipriota.

Clasificación

Juventus y Pafos, después de cinco jornadas de Champions League, se encuentran ambos con 6 puntos. La diferencia de goles, sin embargo, favorece hasta ahora a los bianconeri que ocupan el puesto 22 y, en este momento, estarían clasificados para los playoffs, así como el Pafos, actualmente en el puesto 24 y por un suspiro dentro de la zona de playoffs, aunque con tres partidos aún por disputar, todo puede aún suceder.