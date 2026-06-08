Jurriën Timber no irá al Mundial: este es su sustituto

La selección holandesa confirmará la baja de Jurriën Timber para el Mundial por molestias físicas persistentes.

El zaguero, que arrastraba una lesión en la ingle, se unió a la concentración de la selección holandesa en Nueva York, donde se le evaluó en los últimos días para determinar su participación.

Finalmente, se determinó que no estará en el Mundial. La KNVB informó que «no se ha recuperado lo suficiente de su lesión en la ingle como para participar de manera médicamente responsable».

Aunque había regresado en mayo como suplente en la final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain (1-1, derrota en penaltis), las secuelas físicas persisten.

Su lugar lo ocupará Lutsharel Geertruida, defensa del Sunderland que ya estaba en la lista de reservas y ha sido convocado directamente.

Geertruida se unirá al grupo en Kansas, donde la Orange se prepara para el Mundial. Así, la lista de 26 jugadores queda completa para el inicio del torneo.



