Un informe de prensa reveló los detalles de la segunda jornada de Julián Álvarez en los entrenamientos del Atlético de Madrid, a los que se incorporó ayer tras el final de las vacaciones que disfrutó después de la conclusión del Mundial 2026.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Julián Álvarez continúa con el programa de preparación física diseñado para él y para el resto de los jugadores que participaron en la final del Mundial en Estados Unidos. El delantero llegó a las 11:30 de la mañana (hora de España) al complejo deportivo Cerro del Espino, en Majadahonda, donde realizó una sesión de entrenamiento individual con el preparador físico Luis Pinedo.

El entrenamiento comenzó con diversos ejercicios sobre el terreno de juego, para después trasladarse al gimnasio.

El delantero argentino entrenó en solitario, al igual que hicieron el resto de los jugadores de la selección argentina que no viajaron a Corea del Sur para enfrentarse al Manchester City el pasado domingo.

Antes de la llegada de Julián, en Majadahonda entrenaron Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sörloth y Juan Musso.

El resto de los integrantes del equipo disfrutan de unos días de descanso tras el viaje a Corea del Sur; y se espera que se reúnan con sus compañeros mañana miércoles.

Julián confía en un encuentro largamente esperado con Diego Simeone, con el que prevé mantener una conversación prolongada, además de reunirse con los jugadores que participaron en el Mundial y a los que no ha visto en los últimos días.

Se espera que, durante este encuentro, Julián aborde su posible futuro lejos del club, algo en lo que el Atlético de Madrid no piensa actualmente.

El "Cholo" ya ha anunciado que cuenta con él para la temporada que arranca el 19 de agosto en su estadio ante el Málaga.

El técnico afirmó en la rueda de prensa que ofreció en Seúl: "La situación está totalmente clara, el club tomó una decisión que Miguel Ángel (el consejero delegado) explicó bien. Desde el punto de vista deportivo, estamos muy contentos de contar con un jugador como Julián, y sin duda le ayudaremos a seguir creciendo y desarrollándose, y a continuar dando lo mejor de sí mismo como lo hizo en los dos últimos años, que fue mucho".

Por su parte, Julián se ha ceñido al plan del club tras el regreso de las vacaciones, pero espera el encuentro más importante para él en este periodo con Simeone, para tratar de obtener la luz verde que le permita cumplir el sueño de fichar por el Barcelona.