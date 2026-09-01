El delantero argentino Julián Álvarez ha resuelto su futuro con el Atlético de Madrid durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Según el diario español "Sport", Álvarez ha resuelto su futuro tras comunicar al director deportivo Mateu Alemany su decisión de continuar en el Atlético de Madrid, cerrando así la página de la polémica sobre la posibilidad de su marcha al Barcelona, al menos hasta el próximo mercado invernal.

Julián Álvarez entrenó este martes con normalidad con el Atlético, desmintiendo cualquier acusación de rebeldía que le persiguió en los últimos días.

El diario señaló que la novela de Julián Álvarez ha llegado a su fin, ya que el delantero argentino permanecerá en el estadio Metropolitano, ante la firme postura adoptada por el Atlético de Madrid al negarse a permitir su salida hacia el Barcelona.



Y pese a haber recibido numerosas ofertas a lo largo del mercado veraniego, encabezadas por el fuerte interés del Arsenal dirigido por Mikel Arteta, el internacional argentino tomó la decisión de continuar en el Atlético de Madrid.

No obstante, es probable que esta decisión responda a su deseo de buscar el traspaso al Barcelona en futuros mercados, después de que ya no le queden motivos para incorporarse a ninguno de los otros equipos a los que se ha vinculado su nombre.



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