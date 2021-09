¿Qué jugadores están borrados de Selección mexicana y cuáles son los motivos?

Gerardo Martino ha dejado fuera varios futbolistas de Selección por diferentes factores.

Con Gerardo Martino, Selección mexicana ha venido de más a menos donde se le ha criticado la ausencia de futbolistas en este proces rumbo al Mundial de Qatar 2022 y que podrían sumarle y fortalecer la baraja de opciones.

Muchos han considerado esta situación como que tiene ‘borrados’ jugadores, pues no los ha llamado más allá de tener la posibilidad de hacerlo y recurrir a nuevos rostros para el Tri.

Quizá el caso más destacado y que causa ruido es el de Javier Hernández, quien no ha vuelto a ser convocado desde el 7 de septiembre del 2019 cuando México derrotó 3-0 a Estados Unidos en partido amistoso.

A Hernández se le han sumado jugadores que quedaron fuera de las opciones del Tata, al menos hasta el momento que sufrieron consecuencias de incidentes previos a los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

En Goal te contamos de quiénes se trata y los motivos:

CHICHARITO HERNÁNDEZ

Javier no vestido los colores del Tri desde el ya mencionado compromiso ante el combinado de las Barras y las Estrellas debido a un brunch en Nueva York y que causó molestia del Tata y su cuerpo técnico.

Lo que también incomodó fue que no ofreció explicaciones y no impidió que despidieran al entonces jefe de logística Andrés Mateos, lo que sería una reprimenda para educar. Con el Galaxy, Javier ha insistido en su estancia con LA Galaxy que no se ha retirado de Selección y está abierto para una nueva convocatoria.

CARLOS SALCEDO

El Titán ha quedado fuera de Selección debido a actitudes fuera y dentro de la cancha que no han sido del gusto de Martino. Esta hizo que Julio César ‘Cata’ Domínguez fuera convocado a los encuentros más recientes del Octagonal final de Concacaf.

La ‘gota que derramó el vaso’ fue un alegato con el auxiliar Jorge Theiler, que lo ha castigado por el cuerpo técnico y lo tendría borrado de nueva cuenta de la lista para la próxima Fecha FIFA, que enfrentará a México con Canadá, Honduras y El Salvador.

JOSÉ JUAN MACÍAS

El canterano de Chivas no estaría en la órbita de Martino debido a la forma como se ‘bajó de la convocatoria final’ de Jaime Lozano y México para los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

Y es que argumentó una lesión para acelerar el acuerdo y firmar su contrato con el Getafe de España con quien apenas tuvo su primera titularidad frente al Atlético de Madrid después de encuentros con los Azulones donde fue suplente.

GERARDO ARTEAGA

Arteaga también ha sido borrado debido a que decidió no ir a los Olímpicos señalando motivos personales, pero fue únicamente para tomar vacaciones y reportar con el Genk.

Ahora el ex Santos deberá hacer méritos para ganarse una convocatoria de Martino y volver al Tri, con el sueño de disputar el próximo Mundial de Qatar 2022.