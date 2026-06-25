Jugador de Inglaterra: «Mi fe islámica me impide dar la mano a Barty»

Jed Spence, jugador de Inglaterra, rechazó estrechar la mano de Thomas Partey, estrella de Ghana, justo antes del partido del martes en la segunda jornada del Mundial 2026, que terminó 0-0.

Antes del encuentro en Boston, tras los himnos, los jugadores se alinearon para el saludo inicial, pero Spence fue el único inglés que rehusó estrechar la mano de Partey.

La Policía Metropolitana de Londres le imputó en julio cinco cargos por violación y uno por agresión sexual, y en febrero añadió otros dos por violación.

La Federación Inglesa de Fútbol había dejado a sus jugadores decidir si saludarlo o no, tras valorar prohibirlo.

Spence justificó su postura en declaraciones al diario «AS»: «Tengo mis creencias y vivo de acuerdo con ellas. Mi fe guía mis decisiones, y sé lo que me enseñan mis libros sagrados y lo que me enseña mi religión».

Y añadió: «La gente es libre de interpretar lo ocurrido como quiera, pero no voy a entrar en detalles ni a explicar mi postura».

Y añadió: «A la afición de Inglaterra: si mis acciones han decepcionado o molestado a alguno de vosotros, os pido sinceras disculpas. Esa no fue en absoluto mi intención. Respeto a todo el mundo, pero también debo ser fiel a mis convicciones».

Spence, estrella del Tottenham, es el primer musulmán en jugar con Inglaterra.







