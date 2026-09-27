El cuerpo técnico de la selección de Egipto decidió dejar fuera a Mohamed Abdelmonem, defensa del Niza francés, de la lista de convocados que viajó este domingo al mediodía a Sudán del Sur, de cara al enfrentamiento entre ambas selecciones el martes, en la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, señaló a través de la cuenta oficial de la Federación Egipcia de Fútbol en la red social "X" que Abdelmonem no se unirá a la expedición del equipo, debido a que se sometió anteriormente a una operación en el ligamento cruzado y a las advertencias médicas sobre jugar en césped artificial, según el informe recibido del club del Niza.

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La Federación Egipcia había anunciado con anterioridad la salida de Mohamed Salah, capitán de la selección, de la concentración y su no desplazamiento a Sudán del Sur, indicando que el cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan decidió darle descanso, debido a que el partido se disputa sobre una superficie de césped artificial, y añadiendo que el acuerdo sobre su no participación en el encuentro se alcanzó entre ambas partes antes del partido ante Angola.

Sin embargo, informes de prensa hablaron de la existencia de una tensión entre Salah y su director técnico, a raíz de la sustitución del astro del Trabzonspor turco en el minuto 61 del enfrentamiento ante Angola, que terminó con empate sin goles en el estadio de El Cairo.

La selección de Sudán del Sur había caído derrotada fuera de casa (2-1) ante Malaui, en la primera jornada de la fase de clasificación.







