Jude Bellingham propina un puñetazo a un argentino nada más sonar el pitido final

Jude Bellingham se vio envuelto en un altercado justo después de que terminara el partido entre Inglaterra y Argentina (1-2). En las imágenes se ve cómo el centrocampista propina un golpe al suplente Valentín Barco.

En ese momento, Barco celebraba con sus compañeros el pase a la final.

Antes, había cometido una falta sobre Lionel Messi en el tiempo de descuento y discutido con Nicolás Otamendi sin recibir tarjeta amarilla.

Antes, el jugador del Real Madrid ya había derribado a Alexis Mac Allister y protagonizado varias discusiones. Cristian Romero vio la amarilla por una falta sobre Bellingham.

Hubo otros encontronazos entre jugadores de ambos equipos, aunque el árbitro Ismail Elfath no mostró ninguna roja.

Inglaterra se adelantó por medio de Anthony Gordon, pero no bastó. Enzo Fernández y Lautaro Martínez clasificaron a la final al campeón del mundo de 2022.