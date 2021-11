Objetivo Qatar: Juanfer Quintero quiere volver a River

Cuando el Mundo River tenía toda su atención y expectativa puestas en la recta final del Torneo de la Liga Profesional 2021 que lideran los dirigidos por Marcelo Gallardo, un par de guiños de Juan Fernando Quintero cambiaron por completo la agenda. En cuestión de horas, la posible vuelta del colombiano a Núñez dejó de ser un rumor y se transformó en una intención concreta tanto del jugador como del Muñeco, aunque tienen claro que no será nada fácil su salida de China.

LA ACTUALIDAD DE JUANFER

El autor de uno de los goles más importantes de la historia del Millonario fue transferido al Shenzhen hace poco más de un año, en medio del parate por la pandemia. Sin embargo, como el mercado asiático estaba cerrado al momento de su firma, pudo sumarse y debutar recién en 2021. Desde su llegada, jugó apenas 14 partidos (once como titular), no marcó ningún gol y nunca terminó de encontrar el ritmo que pretendía, ya que hace casi tres meses que no juega: la liga local se suspendió desde agosto hasta diciembre para priorizar la preparación de la Selección china de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2022.

¿El último partido de Juanfer en China? El pasado 11 de agosto, en la victoria 2-1 sobre Chongqing Liangjiang. Después jugó cinco encuentros con la camiseta de Colombia en las fechas de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre y octubre. Para la de noviembre no fue convocado debido los largos periodos de aislamiento obligatorio (dos semanas) que rigen en territorio chino para quienes arriban desde el extranjero.

OBJETIVO QATAR

A sus 28 años, Quintero tiene una meta a corto plazo: estar en la Copa del Mundo con su Selección. Para eso, sabe que debe tener ritmo de competencia para seguir siendo tenido en cuenta por Reinaldo Rueda. Sin actividad en China, tanto en agosto como en septiembre decidió volver a Colombia para entrenarse con Independiente Medellín y estar en forma. Pero tiene claro que con eso solo no alcanza para estar en Qatar.

A Juanfer le quedan dos años de contrato en el Shenzhen FC, pero sabe que debe irse cuanto antes. Al igual que el fútbol chino en general, el club está en crisis tras la debacle financiera del 2021 que provocó la desaparición de más de un equipo. Ante este desalentador panorama, y con el Mundial en la cabeza, el jugador colombiano entiende que el mejor camino para renacer futbolísticamente es Sudamérica. Y la primera opción es River.

El artículo sigue a continuación

RIVER, EL DESEO

A comienzos de noviembre, los hinchas de River hicieron tendencia en las redes sociales el hasthag #VolveJuanfer, como una muestra de cariño y un pedido directo para el hábil zurdo. Cuando nadie se lo esperaba, en una publicación de Instagram de una cuenta partidaria, llegó el primer guiño. La publicación rezaba "#volvejuanfer y damos la vuelta otra vez" y la respuesta de Quintero explotó el ilusionómetro de los riverplatenses: "Pronto❤️".

"Juanfer":

Por una respuesta de Juan Fernando Quintero en Instagram pic.twitter.com/SW9k6M1HK1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 3, 2021

Al día siguiente, otro gesto del cafetero reafirmó sus intenciones. "¿Preparados para la segunda vuelta?", posteó en sus redes, acompañado de emojis de corazones color blanco, rojo y negro.

Más allá de las ganas de Quintero y del pulgar arriba de Gallardo, su salida de China no pinta para nada sencilla. River tendrá que hacer un gran esfuerzo para repatriarlo, pero el futbolista mucho más, ya que deberá resignar dinero para, al menos, concretar un regreso a préstamo a Núñez. ¿Se dará?