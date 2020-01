Juan Manuel Salgueiro: “Tengo muchas ganas de jugar”

Tras un 2019 con poca acción por un conflicto con Libertad, el mediocampista uruguayo espera recuperar protagonismo en el ‘Rayadito’.

Juan Manuel Salgueiro es una de las apuestas más fuertes de Sportivo , para esta temporada 2020. Luego de su olvidable paso por el Gumarelo, el jugador charrúa espera su revancha eny apunta rápidamente a recuperar el ritmo de competencia, para estar a las órdenes del DT.

“Vamos a volver a jugar, contento por eso, por la posibilidad que me dan y ahora solo queda ponerme a punto para ayudar al equipo. Tengo muchas ganas de jugar y eso lleva a ponerte bien”, comentó Salgueiro a la AM780, este martes.

El artículo sigue a continuación

El uruguayo indicó que el entrenador Sergio Orteman tuvo mucho que ver en su llegada al modesto San Lorenzo y por eso la responsabilidad es doble para él. “Primero tenía que estar el interés del técnico, luego de la dirigencia; estuve hablando con otros equipos, pero no llegamos a un acuerdo. Surgió la posibilidad de venir a San Lorenzo y en medio día cerramos. Pero hoy no se juega con el nombre y tengo un doble compromiso para mí, por la amistad que tengo con Sergio. Si me preguntás a mí, mañana ya quiero jugar", afirmó.

Salgueiro señaló además que en lo físico no tendrá problemas y que solo le falta el ritmo de competencia: "Durante el año que no tuve competencia me mantuve bien en lo físico, sin ritmo de competencia siempre cuesta un poquito más, pero ahora de a poco volvemos a agarrar el ritmo que faltaba. Espero llegar bien a los primeros partidos, pero depende del entrenador”, concluyó.

El plantel de Sportivo San Lorenzo realiza su pretemporada en la ciudad de Encarnación, donde espera tomar impulso para hacer una buena campaña.