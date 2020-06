Juan Carlos Unzué anuncia que tiene la enfermedad de ELA

"La enfermedad está afectando a mis extremidades de forma asimétrica. A día de hoy no tiene cura ni tratamiento", confirmó

Juan Carlos Unzué, ex entrenador del de Vigo y segundo entrenador del , entre otros, padece ELA. El ex portero y entrenador de 53 años ha convocado a los medios para anunciarlo. "El pasado febrero me confirmaron el diagnóstico.Padezco ELA.La enfermedad está afectando a mis extremidades de forma asimétrica. A día de hoy no tiene cura ni tratamiento", ha comentado. Hace precisamente unos días, cuando ya conocía que sufría ELA, Unzué atendió amablemente a Goal, para atender a un test personal.Hoy, en su alocución ante los medios, ha dejado entrever una estatura moral gigantesca y una fortaleza mental admirable.

Juan Carlos Unzué confirma que sufre ELA

"El pasado mes de febrero la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que ya tenía el verano pasado. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Está afectado a mis extremidades de forma asimétrica. No tiene cura, excepto unas pastillas que a la mayoría de los pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad",dijo Juan Carlos.

Unzué pronunió unas palabras conmovedoras: "Firmo por un equipo modesto, pero comprometido. El de los pacientes de ELA. Voy a tener muchos compañeros y compañeros, somos unos 4000 en este país. El mercado de fichajes por desgracia tiene mucho movimiento, cada día sumamos tres caras nuevas y cada día perdemos tres personas"., sentenció.

Qué es la ELA (esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurogenerativa progresiva)

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad debilitante, progresiva y mortal. Desde el inicio de la enfermedad, la mitad de las personas que padecen ELA fallecen en menos de tres años, un 80% en menos de cinco años, y la mayoría (el 95%) en menos de 10 años. Según los estudios, afecta a uno de cada 400-800 españoles a lo largo de su vida. Se sigue considerando una "enfermedad rara" en nuestro país".

Los efectos de la ELA: discapacidad y dependencia

La ELA es una enfermedad que conlleva una gran carga de discapacidad y dependencia, que conduce a la pérdida progresiva de la autonomía y una mayor necesidad de ayuda de terceras personas para las actividades de la vida cotidiana. El paciente más conocido de ELA fue el del científico Stephen Hawking, que fue diagnosticado con 21 años y falleció con 76.

La terrible mortalidad de la ELA

La ELA es una enfermedad muy heterogénea, que provoca una debilidad muscular rápidamente progresiva. Las células del sistema nervioso disminuyen poco a poco su funcionamiento y mueren, lo que provoca parálisis muscular progresiva. El 95% de los pacientes con ELA fallecen antes de los 10 años de padecer esta enfermedad. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que en existen unas 3.000 personas afectadas por ELA y que cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos.