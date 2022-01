Joselu Mato, la firma que persiguen Valencia y Celta

Joselu Mato es pieza cotizada en el mercado. Tiene 31 años, es un seguro de vida de cara al gol y es objeto de deseo de varios equipos. Acaba contrato el próximo 30 de junio con el Deportivo Alavés, y en Vitoria se resignan a contemplar cómo se quedarán sin su delantero estrella el próximo curso. Joselu rechazó una importante oferta de renovación, por encima de los dos millones netos por campaña, que le ofreció el cuadro "babazorro", tal y como contó SER Vitoria. Sabe que está ante el que podría ser el verano de su vida y hay dos equipos que pelean su fichaje, porque saben que llegaría como agente libre y sin tener que pagar un traspaso. Esos clubes son Celta de Vigo y Valencia CF.

A pesar de que en las últimas semanas diferentes medios de comunicación aseguraron que el Celta de Vigo tenía atado el fichaje de Joselu, Goal ha podido contrastar que sí han existido contactos con el entorno del jugador y que el interés es realmente fuerte, pero no existe ningún documento firmado entre el delantero y el club celeste. Se han dado pasos firmes para su contratación, pero el fichaje no está cerrado. El Celta va a seguir estrechando el cerco sobre Joselu. Su llegada sería confirmar el regreso a casa del hijo pródigo (ya militó en el Celta de 2008 a 2010, antes de recalar en el Real Madrid), el presidente Carlos Mouriño está empeñado en su fichaje y la oferta que maneja el cuadro vigués sería incluso superior a la de renovación que le proponía el Alavés. Si finalmente en junio aceptase la oferta del Celta, de tres temporadas, Joselu se convertiría en el jugador mejor pagado del club, con una ficha cercana a los 2.4 millones de euros netos, sólo por detrás de Iago Aspas, que también está tratando de 'convencer' a su amigo para que juegue en Balaídos.

Sin embargo, tal y como ha informado el programa "Tribuna Deportiva", el Celta puede tener una seria competencia este verano por Joselu. Ha entrado en juego el Valencia CF. Su técnico, José Bordalás, cree que sería un delantero ideal para su proyecto y si al final de temporada acaba saliendo Maxi Gómez, que no acaba de estar contento con su situación en Mestalla, Joselu sería el elegido. El Valencia sabe del interés del Celta, conoce de primera mano que ese compromiso aún no está sellado y va a pelear por el futbolista con el fin de conseguir su firma el próximo verano, siempre y cuando su gran valedor, Bordalás, siga en el club. El Valencia CF le ofrecería un buen contrato, pero en ningún caso alcanzaría los 3 millones netos por campaña, ya que el club ché no quiere romper su escalón salarial. Entre otras cosas, porque aún debe acometer las renovaciones de Carlos Soler y José Luis Gayà, a los que situaría cerca de esas cifras, pero sin sobrepasarlas. El Valencia sabe que el interés del Celta es fuerte, pero estudia los parámetros de una operación que considera una gran oportunidad de mercado, porque llegaría sin coste de traspaso.

El Deportivo Alavés intuye que, salvo giro radical de los acontecimientos, se quedará sin Joselu y no verá un euro tras su marcha. El Celta sigue estrechando el cerco para hacerse con Joselu, ha matenido contactos, le ofrece un buen contrato y está empeñado en lograr que forme dupla con Iago Aspas. Y el Valencia CF, que sabe que el delantero aún no tiene nada firmado, confía en poder persuadir a Joselu de que acabe jugando en Mestalla a partir de la próxima temporada. Joselu tiene pretendientes, aspira a su último gran contrato y tiene la sartén por el mango. Quiere escuchar la mejor oferta y cuando acabe la temporada, decidirá. No quiere pasos en falso y buscará lo mejor para su carrera.