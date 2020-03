José Juan Macías: “Ilusiona más el Preolímpico que amistosos”

El delantero es una de las figuras de la Selección Sub 23 que buscará el boleto a Tokio 2020.

José Juan Macías , quien fue confirmado por Jaime Lozano para disputar el Preolímpico de la Concacaf dio cierta importancia al torneo juvenil sobre los partidos amistosos de Fecha FIFA con el Tri mayor dirigido por Gerardo Martino.

Y es que una de las disputas del Tata con el Jimmy Lozano fue la convocatoria de JJ para los partidos en o en Guadalajara, situación similar que vivieron en las últimas horas con Uriel Antuna, otro de los seis convocados de Chivas para la competencia regional.

“Obviamente… al menos ahorita en lo personal me ilusiona más ir a una eliminatoria para unos olímpicos, así sea con la selección que sea, por allá van a ser amistosos con la mayor, obviamente la mayor es la mayor, acá nos jugamos algo”, dijo el delantero del Rebaño a TV.

“Esa presión con la que me gusta vivir día a día creo que la voy a encontrar ahora de este lado, disfrutar a donde me manden, siempre voy a estar dispuesto y con buena cara”, agregó.

Aún cuando fue el mejor delantero del 2019 y encabeza el ataque del Guadalajara, JJ negó aún haber encontrado su máximo potencial: “Estoy como esponja absorbiendo lo mejor que puedo, me quedan muchísimos años de aprendizaje, me ha ido bien gracias al trabajo, a mis compañeros, soy cero conformista, voy a buscar el tope de mi calidad que no lo veo y no lo veo cerca”.