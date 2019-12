Jorge Valdivia se lamenta:“Me voy de vacaciones sin saber nada"

Colo Colo aún no destraba la situación con el mediocampista, quien aún no renueva contrato.

Jorge Valdivia no tiene claro qué pasará con su futuro. El jugador de no logró renovar su vínculo con el cuadro del Cacique para la temporada 2020, considerando que los albos enfrentarán la el año entrante. "Si yo tuviera algo ya concreto, quizás podría responder, pero cuando se habla de que yo quiero dos años, eso no lo tengo hoy en día. A no ser que a ustedes les hayan presentado la propuesta y a mí no”, dijo el deportista al programa Pelota Parada de CDF.

Por eso es que el jugador dice que a pesar de todo, "más allá de los años que tuve en Colo Colo en las inferiores o lo que pueda representar para algunos hinchas, no creo que deba tener un trato distinto en cuanto a estar en la primera línea de la negociación. Todos deben tener la misma atención. El viernes nos presentaron en el estadio y nos dieron las vacaciones".

Además el mediocampista de creación añadió: "Les dije que había hablado con Mario. Ayer en la reunión de Mauricio Valenzuela con Espina, lo mismo. Más allá de esa manifestación o la de Salas, no hay más. No estoy sentido. No estoy presionando a nadie. Tampoco me entretengo declarando. No lo paso bien declarando. Intento ser consecuente y me puedo equivocar. Ser distinto y está bien".

Bajo este punto el Mago lamenta la situación, apuntando: “Me voy de vacaciones sin saber nada y, como dijo Harold ayer, no lo paso bien declarando. No estoy presionando a Colo Colo. Si quisiera presionar, estaría entrenando en la calle con la camiseta de Colo Colo. Me voy de vacaciones sin tener nada concreto. Ni un año, ni dos, ni nada”.