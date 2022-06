Jorge Mendes es el 'dueño' del Valencia CF

El futuro económico del Valencia, otra vez, en manos de los planes del agente portugués

Por segunda semana vengo a este rincón magnifico de GOAL para poder llegar a más allá del valencianismo, para volver a hablar del super agente portugués, Jorge Mendes. Hay quien sigue creyendo inocentemente que es un actor secundario en el Valencia CF o que simplemente es un buen amigo de Peter Lim. Y yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que alguien se crea eso cuando Mendes ha movido más de 600 millones de euros en ocho años entre ventas y compras en el Valencia CF?

Nadie en su sano juicio le da ese nivel de negocio a un amigo si su empresa no se está forrando. Nadie le da a un comercial un porcentaje de ventas alto, si las operaciones que hace ese comercial derivan perdidas constantes a la sociedad. Nadie repite operaciones constantemente con un comercial que te hace perder dinero. Eso es impensable en cualquier empresa seria, a no ser que el comercial que hace perder dinero al dueño tenga algún 'apaño' con el dueño que pierde dinero. Algo no cuadra y no verlo a la llegada, podía tener un cierto pase, pero no verlo tras ocho años es estar ciego o de querer estar ciego por algún interés.

Mendes ha vuelto a lograrlo. Ha movido el árbol en 15 días y ha echado a Bordalás para colocar a Gattuso, se ha quitado de en medio a Murthy, con el que no congeniaba y al que ha convencido a Lim para que saque de Valencia, y ahora ha conseguido que se hable del nuevo técnico, de los 10 nombres de jugadores diarios que van a venir con el italiano y del posible director deportivo que van a firmar para, ahora sí, ahora de verdad, ahora palabrita del niño jesus, cambiar el modelo. Cuando en realidad el que querían de verdad, les ha dicho que no bajo sus condiciones, o ellos más bien han dicho que donde iba Ramón Planes queriendo mandar y fichar siendo director deportivo. Para eso están ellos.

El Valencia CF hace mucho que ha perdido su esencia, ya no es nada parecido a lo que el aficionado conoció como su club. Ahora es una empresa, de un señor de Singapur, que la comparte con un señor de Portugal y que la utilizan a su antojo para colocar sus productos. Sin rubor y sin presión, porque en Valencia la gente con un cambio de entrenador y cuatro soflamas de ADN y murciélagos, se cierran los ojos y a otra cosa.

Dije la pasada semana que Jorge Mendes era un mago y lo mantengo. De hecho, cada vez valoro más su manera de proceder. Lleva tres meses preparando todo lo que está pasando en Valencia a su antojo, pero aquí en Valencia sólo se señala a Lim. Es decir, el malo sólo es Lim, pero el que toma las decisiones es Mendes. Gattuso es suyo, el director deportivo, también, aunque no ha cuajado el primer nombre, los fichajes serán los que a él le interesen después de ejecutar las ventas de Guedes y Soler. Si de Soler, porque pese a que no es su representante él será el que haga la operación, si se hace, como ocurrió con Ferran Torres, y por eso ahora está de ruta.

Hace mucho tiempo que el Valencia CF dejó de ser un club normal y pasó a ser un club manejado por un agente de futbolistas que lo utiliza dentro de su red de clubes para ir moviendo futbolistas anualmente. Mendes es uno de los dueños del fútbol y tener una buena relación con él siempre es bueno, pero estar bajo su tutela es un drama de dimensiones tan grandes como el que vive el club de Mestalla.

Lo llamativo es que en Valencia aún no se haya abierto los ojos para señalarlo. Sigue campando a sus anchas y utilizando el club a su antojo. Nadie le pone freno y ahora es tiempo de mercatto. Ahí, él sabe moverse como nadie. En una semana han salido ya 40 nombres, cuando la realidad es que la Liga ahora mismo no deja al Valencia CF inscribir a ningún jugador si antes no hay salidas. Jorge ha hecho su magia pero el problema es que hace tiempo que le pillamos con sus trucos.

Héctor Gómez