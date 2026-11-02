El Ajax sorprendió el verano pasado con la llegada de Julian Brandt. El hecho de que casi nadie viera venir aquel fichaje llena de orgullo al director deportivo Jordi Cruyff.
Tras años en el Borussia Dortmund, Brandt, de treinta años, se encontraba sin equipo el verano pasado. El Ajax sorprendió al ficharlo como agente libre.
El lunes, en Rondo de Ziggo Sport, le preguntan a Cruyff de qué fichaje de este verano está más orgulloso. «Si hablo de uno, no hablo de los demás. No me parece apropiado», responde primero.
«Pero uno que me hizo muy feliz fue Brandt. Por cómo ocurrió todo. Nadie sabía nada. Absolutamente nadie. Fui en coche a Alemania para hablar con él en persona».
«Y, casualmente, fue un viernes. Es un poco el happy day de la semana. La gente sale a comer fuera y, de repente, recibe la noticia de que Brandt llega al Ajax. Y piensa: vaya, no habíamos oído nada de esto. ¿Cómo es posible?».
«Creo que también es importante para el Ajax que seamos nosotros quienes demos a conocer algo de vez en cuando. Y que decidamos cuándo y cómo. Eso me parecía importante», concluye Cruyff.
Hasta ahora, el alemán está cumpliendo con creces las expectativas en Ámsterdam. En diecisiete partidos oficiales con el Ajax, ha marcado ocho goles y ha dado dos asistencias.