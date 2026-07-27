Jordan Henderson está a las puertas de un sensacional traspaso soñado. El centrocampista de 36 años, según el periodista de fichajes Fabrizio Romano, está muy cerca del Chelsea, que ahora mismo es el mejor posicionado para hacerse con el internacional inglés procedente del Brentford.

Romano informa de que Henderson puede dejar el Brentford como agente libre y está abierto a un cambio a Stamford Bridge. El Chelsea ve en el experimentado centrocampista un refuerzo interesante para la nueva temporada y actualmente está en la pole para conseguir su firma.

El Chelsea está buscando un mediocentro defensivo con experiencia. Xabi Alonso insistió en la llegada de Granit Xhaka, pero el Sunderland no deja salir al suizo. Henderson aparece, según el experto en mercado de fichajes Ben Jacobs, como alternativa a Xhaka.

El interés llama la atención, ya que Henderson recaló en el Brentford hace apenas un año. El club incorporó entonces al excapitán del Liverpool como agente libre después de que rescindiera su contrato con el Ajax.

Henderson firmó un contrato por dos temporadas con el Brentford y fue incorporado para aportar liderazgo y experiencia extra a una plantilla joven. El veterano centrocampista disputó finalmente 34 partidos oficiales en la temporada 2025/26, 24 de ellos como titular, y firmó un gol y tres asistencias.

El internacional, que ha sido 90 veces internacional, formó este verano de manera sorprendente parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Henderson solo jugó seis minutos en el torneo (contra Panamá) y sobre todo fue noticia por lesionarse de forma torpe fuera de los terrenos de juego.

El centrocampista se rompió la muñeca tras la victoria en octavos de final contra México, cuando al término del partido tropezó con la valla publicitaria en plena celebración y tuvo que ser operado. Por ello ya no volvió a jugar en el resto del torneo, aunque sí siguió formando parte de la convocatoria. Inglaterra acabó finalmente tercera en el Mundial.