Jonathan Dos Santos a Gio: "A veces el futbol no es justo"

Jonathan Dos Santos aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje de aliento a Giovani, quien dejó de pertenecer al LA Galaxy al no llegar a un acuerdo económico, lo que derivó en la rescisión de contrato que lo ligaba a la institución.

Jonathan, a quien le motivó fichar con los angelinos por su propio hermano, detalló que el futbol "siempre da revanchas", a espera de que el atacante regiomontano pueda encontrar club donde continúe su carrera futbolística.

Ahora, tanto Gio como su representante están a espera de que pueda contratarse en la MLS o en otras ligas. Tarde o temprano le saldrán 'novias'.

A veces el futbol no es justo ,pero siempre da revanchas. Nos merecemos lo mejor y sabes que te voy a extrañar mucho 😭😭😭 😭😭 Te quiero irmao! See you soon... @OficialGio pic.twitter.com/0q0VEs88KD