El defensa inglés Mark Joyhi cree que México es favorito para ganar el partido de octavos del Mundial en el Azteca.

El partido, que se disputará el domingo en Ciudad de México, premia a Inglaterra tras ganar 2-1 al Congo el miércoles.

El plantel de Thomas Tuchel afrontará un ambiente hostil y mucha presión, pero Joye cree que el subcampeón de la Euro 2024 llega como la parte más débil ante el anfitrión.

El defensa inglés declaró a la web de la FIFA: «Sabemos que son un buen equipo y que cuentan con el apoyo de su público, así que será un partido muy difícil, pero es una prueba interesante».

«Son, en cierto modo, favoritos: juegan en casa, conocen el entorno y aún no han encajado gol», añadió.

«Vienes a estos torneos para enfrentarte a grandes equipos y en un ambiente fantástico con la afición, y es un partido que todos esperamos con mucha ilusión», añadió.

Las estadísticas muestran que México solo ha perdido dos de los 89 partidos oficiales que ha jugado en el Estadio Azteca, escenario donde Inglaterra no juega desde el famoso “gol de la mano de Dios” de Diego Maradona en los cuartos de final de 1986.

El encuentro se jugará a 2.200 metros sobre el nivel del mar, por lo que Inglaterra necesitará la misma resistencia y paciencia que mostró ante la República Democrática del Congo.

Joey habló de su carácter: «Conozco mi personalidad; se trata de cómo afrontar momentos así».

Y añadió: «Empiezas a imaginar esos momentos, a visualizarlos para que no te sorprendan cuando lleguen».

Concluyó: «Se trata de sacar a relucir esos aspectos de tu personalidad y mostrar una identidad firme en momentos como estos».