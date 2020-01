Joe Cole recomienda a Raúl Jiménez al Chelsea, Manchester y Tottenham

El que fuese una de las figuras de los Blues en los 2000 y tres veces mundialista aconsejó al hidalguense.

Raúl Jiménez sorprende a propios y extraños. Ya tiene varios admiradores en la Premier League, luego de sus goles, asistencias y nivel mostrado en la temporada 2019-2020 junto al Wolverhampton. Joe Cole, exmediocampista y otrora seleccionado inglés, recomendó su contratación a parte del 'Big Six'.

"Los aficionados de no me agradecerán por decirlo, pero si soy el , o , y tienes la chequera lista, él es el primer nombre. Si quieres que alguien tenga un impacto inmediato en tu equipo, alguien que marque, conozca la liga y el flujo del futbol inglés", reveló en diálogo con BT Sports antes de agregar que el mexicano no debería pensársela mucho si le llega una oferta.

⚽ @LFC tenía 7⃣ partidos sin recibir un gol y apareció nada más y nada menos que @Raul_Jimenez9 💥



🇲🇽 ¡Qué momento del mexicano! 😧 Los @Wolves no van a poder retenerlo tan fácil la próxima temporada... pic.twitter.com/Mf3zhDeqKX — Goal (@goalmex) January 23, 2020

"Está muy bien ser parte de un proyecto, pero cuando el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham vienen por ti, puede volverte loco. Para mí, él podría jugar fácilmente en cualquiera de esos equipos porque tiene mucha habilidad. Es uno de mis jugadores favoritos", aseguró.

En la Jornada 24, el Lobo de Tepeji terminó con la racha liguera de 787 minutos sin admitir goles del con una acción que inició él desde su propio campo y terminó a través de un cabezazo.