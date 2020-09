Joaquín carga contra Koeman: "No hizo nada por mí"

El jugador del Betis recuerda con amargura la etapa en la que ambos coincidieron en el Valencia

Joaquín Sánchez se suma a la lista de jugadores en criticar a Ronald Koeman como figura de entrenador. Como ya hicieran Deulofeu o Mido, el capitán del habó de sus dificultades con el holandés cuando estaba en el banquillo del .

“¡Pfff! Ni siquiera lo voy a nombrar [a Koeman] ”, dijo en el Daily Mail sobre el técnico holandés del . “Sinceramente, no hizo nada por mí. Sabes muy bien cómo terminó todo eso. Pero estas son cosas por las que tienes que pasar. Aprendí de eso, pero no fue bueno. Pasé un momento difícil durante ese período. Estaba en ese vestuario donde había jugadores que habían sido excluidos del resto de la plantilla. Todas las mañanas, había una situación realmente tensa. Cuando te levantas y no tienes ganas de entrar al vestuario, eso lo dice todo, fue realmente jodido”.

Rechazó a Mourinho

Joaquín desveló también que en 2005, tras ganar la y poco antes de casarse, dejó plantado a José Mourinho, que viajó expresamente a para tratar de convencerle de que fichara por el : “Estaban todos en el hotel Alfonso XIII y yo volvía de un compromiso publicitario en Madrid y no quería ir a la reunión. Sabía que si iba, terminaría yendo a . Así que no fui. Hablé con Mourinho más tarde y me disculpé. Y luego me lo agradeció. Me dijo: “Te agradezco que seas sincero porque, bueno, eres el primer futbolista que me ha dicho que no”.

El artículo sigue a continuación

“Lopera me dijo que tenía que irme, porque habían llegado a un acuerdo. Todo había sucedido muy rápido para mí. Tenía 20 años cuando jugué en el Mundial de 2002. Recuerdo haber tenido mucho estrés porque no era fácil asumirlo todo. Cuando llegó el momento de la verdad, no quise dar ese paso de irme a otro equipo. Simplemente no me vi a mí mismo saliendo de casa. Lopera decía “aquí viene el ruso de nuevo con una oferta a sus espaldas. Pero estaba feliz donde estaba”.

“Bueno, la respuesta es no, no lo hago. Sé que perdí una oportunidad importante de jugar para un gran equipo y ganar mucho dinero, pero simplemente no era en lo que estaba pensando en ese momento. Al final, este es un negocio tan grande que la palabra del jugador no siempre cuenta mucho. Y a veces acepta aunque sabe que no va a ser un jugador importante [en el nuevo club]. Es cierto que cuando recibes una oferta de un club poderoso es difícil rechazarla, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es jugar”.

Su paso por el Valencia

En 2006, Joaquín se fue al Valencia, pese a que el también lo quería. Coincidió con Quique Sánchez Flores, Ronald Koeman y Unai Emery. “El primer período no fue fácil al principio. Quique era un entrenador que exigía mucho físicamente. Terminé jugando y estuvo muy bien. Quique fue un entrenador muy importante para mí. Unai vino con mucho entusiasmo y trajo cambios importantes. Tácticamente, fue uno de los entrenadores mejor preparados. Pero era tan intenso que a veces te hacía explotar la cabeza. Y lo de los videos largos, es cierto. Creo que ha mejorado: creo que los clips tienen una duración más normal ahora”.