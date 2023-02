João Félix corre riesgo de quedarse fuera de la Champions

El Chelsea deberá comunicar en próximas horas qué 3 jugadores ocupan plaza en su lista para UCL

Joao Félix podría quedarse sin jugar la Champions League con el Chelsea. Suena extraño, pero es el riesgo que corre el portugués y ahora le tocará decidir al conjunto "blue" si finalmente decide inscribir al jugador cedido por el Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio. ¿Por qué Joao podría no jugar la Champions? Pues porque según las normas de la UEFA, cada club puede inscribir un máximo de 25 jugadores en su lista A. En esa lista se pueden cambiar hasta 3 fichajes nuevos, siempre y cuando no se superen esas 25 fichas. La marcha de Jorginho (Arsenal), Zakaria y Hakim Ziyech saldrían de esa lista, pero ahí tendrían que incluirse los nuevos fichajes del club. Y ahí está el problema. Hay "overbooking".

Enzo y Mudryk, "plaza fija" para jugar en Champions

El Chelsea tiene 8 nombres para 3 plazas. Este invierno los "blues" han fichado, además de a Joao Félix, a siete jugadores. Slonina, Badiashile, Fofana, Enzo Fernández, Mudryk, Santos, Madueke y Slonina. De esos nombres, 5 se quedarán sin jugar Champions. En el Chelsea se da por sentado que 2 de esas plazas serían para Enzo Fernández, fichado del Benfica por 121 millones de euros y para Mihajlo Mudryk, fichado del Shakthar por otros 100 millones (70 fijos más 30 en variables). Es lógico. Han costado una millonada y por lo tanto, tendrán plaza fija. Por tanto, la teoría dice que apenas quedará una plaza libre que se tendrán que disputar Joao Félix, Badiashile, Fofana, Santos, Madueke y Slonina.

Badiashile, el gran "rival" de Joao para la lista

Visto el perfil de los fichajes y de las necesidades del equipo, todo parece apuntar a que esa plaza en la lista A para jugar la Champions se la disputarían entre João Felix y Badiashile. Algo peligroso para el portugués, ya que el central se ha asentado en la titularidad del equipo de Graham Potter, jugando en dos partidos consecutivos y habiendo logrado no encajar goles. El central ha sido una gran apuesta en este mercado y el Chelsea ha pagado nada menos que 39 millones de euros por él.

Joao Félix, en peligro de caerse de la lista del Chelsea

En cambio, Joao Felix no es un jugador 100% propiedad del Chelsea y apenas pudo disputar unos minutos con el equipo, después de ser sancionado con una tarjeta roja en su debut ante el Fulham, por lo que no podrá volver a jugar con el Chelsea hasta el 11 de febrero. Potter tendrá por delante un dilema y Joao Félix no las tiene todas consigo. Si finalmente se queda fuera de la lista A del Chelsea para jugar la Champions, será un paso atrás importante en su cesión por parte del Atleti. El Chelsea tiene de plazo para comunicar qué jugadores disputarán la ronda de octavos de final hasta el 2 de febrero hasta las 00 horas.