Joan Collet: "El corrillo del Barcelona fue una provocación"

Asegura que no se respetó el pacto acordado y que los que saltaron al campo no querían agredir a los jugadores del Barça

"Pienso que fue una provocación". Son las sorprendentes palabras de Joan Collet, ex presidente del RCD Espanyol, valorando los incidentes acontecidos en Cornellà, donde se produjo una invasión de campo de varios seguidores radicales que motivaron la estampida y fuga, a la carrera, de los jugadores del Barcelona cuando festejaban en el césped la conquista del título de Liga.

Joan Collet, ex presidente del RCD Espanyol, ha manifestado en una entrevista concedida a la emisora 'RAC1' su desaprobación por la polémica celebración del título de Liga que realizó la plantilla del Barça sobre el terreno de juego del RCD Stadium. "Pienso que fue una provocación, por todo lo que venía de antes, por todo lo que se había acordado. Incluso lo reconoció el propio Xavi, que dijo que probablemente no deberían haberlo hecho", asegura.

"Expliquémoslo todo desde el comienzo. Cuando se acaba el partido y los jugadores se abrazan y saltan y salen todos los del banquillo, la gente no dijo nada. Nadie dijo nada. Yo estaba en el estadio y nadie dijo nada. Incluso los jugadores del Espanyol se quedaron en el campo a aplaudir porque habían quedado campeones. Hasta aquí no había pasado nada. Se había llegado a un acuerdo entre ambos clubs, porque además los Mossos lo habían aconsejado", explicó.

Por último, Collet fue mucho más allá. "¿A qué viene hacer el corrillo? Fue una provocación. Si los Mossos te dicen que no pases por una calle, se tiene que culpabilizar el agresor, pero ya no tendrías que haber pasado", zanjó. Es más, Collet considera que, en ningún caso, la intención de los radicales que saltaron al césped fuera hacer daño a los futbolistas del FC Barcelona, sino que solo querían acabar con la celebración: “No creo que los que saltaron lo hicieran con la idea de agredir a los jugadores”, ha dicho.