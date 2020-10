¿Y Jiménez? Van Dijk conoce a Chicharito y Lozano de la Selección mexicana

Aunque juegan juntos en la Premier League e incluso lo ha padecido, Virgil van Dijk, defensa del y seleccionado de , se olvidó de Raúl Jiménez, delantero mexicano del , cuando le preguntaron si conocía a alguno de sus oponentes que militan en el extranjero.

"Conozco a (Hirving) Lozano, pero me dijeron que no va a estar, Chicharito Hernández... Sé que tienen varios jugadores buenos y todos sabemos que siempre es un equipo complicado para jugar en contra", declaró en conferencia de prensa.

Ninguno de los dos mencionados por el central disputará el amistoso de la Fecha FIFA. El primero porque se encuentra en cuarentena preventiva como todo el Napoli por los casos positivos de coronavirus dentro del plantel, mientras que al artillero del no lo convocó el técnico Gerardo Martino.

El Tricolor se mide al conjunto dirigido por Frank de Boer este miércoles 7 de octubre en la Joyan Cruyff Arena de Ámsterdam.

