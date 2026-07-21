Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal, ha revelado lo cerca que estuvo de asumir la dirección técnica de la selección de Brasil el año pasado.

El entrenador portugués explicó que dirigía al gigante saudí Al Hilal cuando la Confederación Brasileña de Fútbol contactó con él en marzo de 2025, poco después de la destitución de Dorival Júnior tras la derrota más abultada de Brasil en la historia de las eliminatorias del Mundial, por 4-1 ante Argentina en Buenos Aires.

Jorge Jesus era el principal candidato para suceder a Dorival, pero el acuerdo no se completó debido a su vínculo contractual con el Al Hilal.

Jorge Jesus (71 años) declaró, en unas declaraciones al canal Canal 11: "No terminé dirigiendo a la selección brasileña, pero sí que contactaron conmigo para preparar la lista preliminar del partido que siguió a su derrota por 4-1 ante Argentina".

Jorge Jesus se separó del Al Hilal el 3 de mayo, pero la Confederación Brasileña ya había mantenido conversaciones con Carlo Ancelotti.

El veterano italiano se convirtió en el primer entrenador extranjero en la historia de la selección de Brasil el 12 de mayo de 2025, poco después de su marcha del Real Madrid.

La selección de Brasil, bajo la dirección de Ancelotti, se despidió del Mundial en los octavos de final tras caer por 2-1 ante Noruega.

Al ser preguntado por lo que le faltó a Brasil en el torneo, Jorge Jesus respondió: "Diría que Portugal es el Brasil de Europa... mucha calidad individual, pero cuando llega el Mundial... Brasil no es campeón desde hace 22 años".

Y añadió Jesus: "Dicen: 'Ah, pero somos el país con más títulos'. Eso es cierto, pero eso es del pasado; no ganan desde hace 22 años. Y siempre tienen jugadores maravillosos, pero luego no consiguen formar una selección maravillosa".

Al ser preguntado por lo que habría hecho de manera diferente si hubiera estado al frente de Brasil en el Mundial, contestó: "Los jugadores brasileños nacen para jugar; incluso en la liga brasileña hay mucha calidad. ¿Habría elegido una lista distinta a la de Ancelotti? Por supuesto, en cuanto a un jugador o dos, sí. Creo que, en este momento, el mejor delantero puro del fútbol brasileño es Pedro. Quizá esté un poco parcializado porque fue uno de mis jugadores en el Flamengo. Pero creo que estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas con lo que hizo Ancelotti".

Y prosiguió Jesus: "Pero está el toque personal, la manera de ver el partido y el estilo de entrenamiento. Esas son las diferencias, la forma en que cada entrenador ve el partido y aplica sus ideas".

Jorge Jesus asumió la dirección de la selección de Portugal como sucesor de Roberto Martínez tras la eliminación del combinado en los octavos de final del Mundial a principios de este mes, poco después de haber conducido al Al Nassr a la conquista del título de la Roshn League.