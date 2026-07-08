Jesús firma... Martínez deja Portugal

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció este miércoles el fin del contrato con el seleccionador español Roberto Martínez, tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 al perder 1-0 contra España.

En un comunicado, la Federación agradeció su “profesionalidad y dedicación” durante tres años y medio, periodo en el que Portugal ganó la Liga de Naciones 2025.

El presidente, Pedro Brouensa, ya busca al nuevo seleccionador.

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Según el diario «Record», la Federación ya ha elegido a Jorge Jesús, exentrenador del Al-Nassr, para sustituir a Martínez y le ofrecerá un contrato hasta el Mundial 2030, que Portugal organizará junto a España y Marruecos.

Martínez llegó en enero de 2023 y dirigió 45 partidos: 32 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

El propio técnico español confirmó tras la derrota contra España que ese partido sería su último al frente de la selección lusa.

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