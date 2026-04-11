Goal.com
En directo
FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP
GOAL

Traducido por

Jesús estalla: ¿Por qué siempre se dudan del arbitraje contra Al-Nasr?

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
J. Jesus
Arabia Saudita
Portugal

Declaraciones llamativas del entrenador portugués pese a la victoria ante Al-Akhdoud

El portugués Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, hizo declaraciones polémicas pese a la victoria 2-0 sobre Al-Akhdoud el sábado en la 28.ª jornada de la Liga Saudí Roshen.

Con este triunfo, el Al-Nassr llegó a 73 puntos en el liderato, mientras que el Al-Akhdoud se quedó con 16 unidades en el puesto 17. Así, la ventaja sobre el segundo, el Al-Hilal, volvió a ser de 5 puntos cuando la liga entra en su recta final.

Jesús declaró en la rueda de prensa posterior al partido: «Lo curioso es que hoy nadie me ha preguntado por el árbitro. Mohamed Simakan nos puso una amarilla injusta y no pitó una falta clara del Al-Akhdoud, además de ignorar un penalti evidente. ¿Por qué siempre hay dudas arbitrales en nuestra contra?».

Leer también... Buenas noticias para el título de liga... El Al-Nassr bate su récord histórico gracias a Ronaldo.
Leer también... Vídeo... Ronaldo: «La lucha con el Al-Hilal y el Al-Ahli no ha terminado... y estamos preparados para las fases decisivas».

El técnico luso añadió: «Sabemos que se avecina una fase complicada, pues varios equipos pelean el título, pero lo importante es que el Al-Nassr está firmando una temporada excepcional y mostrando una gran personalidad, algo que antes faltaba».

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Ittifaq crest
Al Ittifaq
ALI
1ª División
Damac FC crest
Damac FC
DHA
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA

Y añadió: «Lograr 14 victorias consecutivas es muy importante, sobre todo en este momento clave de la temporada, en el que buscamos mantener la racha hasta el final».

Jesús concluyó: «Marcamos pronto porque nuestro objetivo era ganar. Ahora nos esperan seis finales y debemos mantener el liderato con la misma concentración para alzarnos con el título».

Anuncios