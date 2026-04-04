El PSV logró el sábado una reñida victoria por 4-3 ante el FC Utrecht, pero la posible victoria que le daría el título se ve ensombrecida por una lesión aparentemente grave de Jerdy Schouten. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego a la hora de partido por molestias en la rodilla y acabó siendo retirado en camilla. El propio Schouten ya dio un diagnóstico preliminar sobre el terreno de juego.

La lesión se produjo cuando Schouten intentó interceptar un pase dirigido a Yoann Cathline y realizó una entrada deslizante. El capitán se torció la rodilla y abandonó el campo visiblemente afectado.

Bosz indicó tras el partido que él mismo no había visto bien el incidente. «No vi el momento, porque ocurrió lejos», declaró el entrenador del PSV ante las cámaras de ESPN. «Vi que hizo una entrada deslizante, pero cuando volvió a la banda, el médico dijo que había oído un crujido. Eso nunca es buena señal».

Tampoco desde el cuerpo médico del PSV llegan noticias muy esperanzadoras. Según Bosz, el médico del club ya ha hecho una primera valoración que no es muy positiva. «Nuestro médico también dijo que no pinta bien. Por supuesto, siempre hay que esperar y aún hay que hacerle la resonancia, pero esto sí que es un bache en la victoria».

Durante la rueda de prensa, Bosz profundizó en el impacto del momento. «Lo que me invadió fue la sensación: ¿cómo está Jerdy? Me pareció un poco inapropiado mostrarme eufórico, algo que quizá encajara con toda la temporada y el rendimiento».

El entrenador confirmó además que el propio Schouten intuyó inmediatamente que algo iba mal. «No pinta bien, según he oído. Se lo he oído a él mismo. Notó un crujido. Eso nunca es buena señal».

Los compañeros de equipo reaccionaron visiblemente conmocionados ante el incidente. Joey Veerman lo calificó de situación «realmente horrible», mientras que Ismael Saibari vivió el momento de cerca. «Estaba muy cerca. Él dijo enseguida que notaba algo. Quería bajarse inmediatamente. Le dije: “Hermano, mantén la calma”. Por supuesto que lo siento mucho por él. Es algo que no le desearías a nadie».