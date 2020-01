James y una oportunidad de oro en la Supercopa de España

El crack cafetero hace parte de los convocados por Zidane para buscar el primer título del año en Arabia Saudita.

James Rodríguez recibió este lunes de Reyes la primera gran noticia de 2020. Y es que tras ser borrado de la lista para el duelo ante , el colombiano ha vuelto a aparecer en convocatoria del como uno de los 22 jugadores llamados por Zinedine Zidane para la Supercopa de España.

Así, el 10 de la Selección vuelve oficialmente a una lista merengue luego de tres meses de ausencia por una lesión de rodilla, sufrida a mediados de octubre en un entrenamiento con la Tricolor previo al duelo con Perú.

La Supercopa, entonces, se antoja como una verdadera oportunidad de oro para el volante cafetero para demostrarle a Zidane que está en plenas condiciones físicas, mentales y futbolísticas para servir de ayuda en la búsqueda del título en Arabia Saudita y para lograr los objetivos trazados para lo que resta de temporada.

Rodríguez no tiene nada fácil encontrar un lugar en este Madrid ya consolidado, ZZ tiene claro su once y el cafetero está último en su lista de preferencias; sin embargo, las bajas a última hora de Benzema y Bale podrían abrirle un campo según el esquema que use el francés, así sea como recambio para sumar sus primeros minutos.

James apenas suma 420 minutos a lo largo de la temporada. Su último partido con la camiseta del Real Madrid data del 5 de octubre en la victoria sobre el , partido en el que de paso marcó su único tanto desde que regresó a la Casa Blanca en el verano pasado.