James, Mina y una pretemporada que deja más dudas que certezas sobre el futuro de ambos en el Everton

Los colombianos no parecen ser considerados en un equipo en el que reina la incertidumbre a una semana del estreno en la Premier League.

Ni el más pesimista habría imaginado un escenario tan negativo para el Everton. Tan solo una semana nos separa del inicio de la Premier League y los Toffees no tienen ni la más remota de idea de los objetivos por los que pueden pelear: el futuro de sus jugadores es incierto y la idea de Rafa Benítez parece lejos de consolidarse.

Las dudas que rodean al equipo de Merseyside se vieron reforzadas tras el último amistoso de pretemporada. El equipo cayó goleado por el Manchester United en una presentación que deja sensaciones sumamente negativas, sobre todo si tomamos en cuenta el nivel en el que están el resto de los rivales del campeonato inglés.

Los colombianos que militan en el Everton no escapan de esta situación de incertidumbre. Y es que tanto James Rodríguez como Yerry Mina, no solamente esperan alguna salida en el mercado de pases, sino que además desconocen el rol que tienen en el equipo a pocos días del estreno contra Southampton el 14 de agosto.

James, ignorado por Benítez

Aunque ha tenido minutos en la pretemporada, el papel de James bajo la conducción de Benítez ha sido el de ocupar la vacante de las figuras en el ataque del Everton. Lo hizo contra Pumas, jugando como extremo por derecha para reemplazar a Townsend en el complemento.

La historia no fue distinta en Old Trafford. James se desempeñó como mediapunta, pero en algunos momentos alternó el puesto de centro delantero con Gray. Tras una primera parte para el olvido, el 19 fue uno de los 'señalados' con los cambios de Benítez en el descanso.

"Lo que le pido a los jugadores es que tengan mucha más intensidad sin el balón, que muestren carácter y compromiso en el campo. Después de eso, creo podemos intentar otras cosas", dijo Benítez tras el partido, justificando los cambios tras irse al vestuario con el parcial de 3-0.

Ese sacrificio defensivo es una de las cosas que más se le exige a Rodríguez, por lo que Benítez suele prescindir del talento del colombiano y apostar por el orden de otros jugadores. Si no logra una salida en el mercado de pases, su rol en los Toffees sería secundario salvo sorpresa.

¿Y Mina?

Si el futuro de James es incierto, el de Mina lo es aún más. El colombiano no había visto minutos en toda la pretemporada con el Everton y recién se estrenó en el amistoso contra el Manchester United, en el que no tuvo oportunidades de mostrar su potencial para intentar convencer a Benítez.

No obstante, hay un factor que puede provocar el protagonismo 'accidental' del central: la defensa de los Toffees no ha mostrado solidez en la pretemporada y en Old Trafford protagonizó errores que hicieron sonar las alarmas, entre otras cosas por lo cerca que está el inicio de temporada.

"Hoy recibimos goles que, al final, no nos dan ninguna esperanza de un buen resultado. Se trataba más de intentar jugar como queremos, pero el otro equipo estaba mucho mejor y no pudimos evitarlo", reconoció Benítez, quien planea construir el equipo a partir de la solidez defensiva.

Si las malas sensaciones persisten con Godfrey y Keane como centrales, es probable que Benítez busque algún cambio con Mina. El colombiano, además, aporta muchas cosas desde el juego aéreo, siendo este el principal dolor de cabeza de los Toffees en casa de los Red Devils.

Un equipo que no responde

La pretemporada de Everton ha sido accidentada desde todo punto de vista. El equipo no cuenta con muchas de las figuras que vieron acción en la Copa América o Juegos Olímpicos, como fue el caso de Richarlison, por lo que no ha sido posible tener una prueba real del rendimiento que puede mostrar en el inicio de la Premier League.

El termómetro más cercano fue el del 4-0 contra el United, entendiendo que la Florida Cup no representa la exigencia que debe tener el Everton a estas alturas de la pretemporada. En Old Trafford se vio un equipo pobre en ataque, con muchas concesiones en defensa y lejos de plasmar en el campo la propuesta de su director técnico.

"No es cuestión de jugadores. Como equipo, tenemos que estar más seguros del entendimiento colectivo, de la mentalidad, del carácter de los jugadores", dijo Benítez, visiblemente preocupado debido a que su proyecto no cuenta con bases sólidas e inexorablemente tendrá que corregir sobre la marcha, en los partidos que sí cuentan.