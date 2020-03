Jaime Valdés deja abierta la puerta para volver a Colo Colo y revela pelea con Mario Salas

El mediocampista, quien dejó la institución entre polémicas, dejó ver que su intención siempre fue retirarse en el club albo.

Jaime Valdés terminó su contrato a fines de 2019 con , ya que no estaba considerado en los planes de Mario Salas, entrenador que posteriormente terminó saliendo del elenco albo por mal rendimiento. Misma suerte que Valdés corrió Jorge Valdivia, quien hoy es parte del que adiestra Pablo Guede en .

Pero la salida de Pajarito no fue cualquier cosa, puesto que desde su regreso de Europa se pensó que el úlitmo partido a disputar sería con la camiseta del Cacique. Ahora, en Deportes La Serena su retiro es una incógnita.

Así es como en un directo de Instagram Valdés respondió preguntas de sus seguidores, donde obviamente le preguntaron por su retiro. "Estoy feliz en La Serena, pero no depende de mí volver. Mi idea siempre fue retirarme en Colo Colo, pero la vida me trajo a La Serena".

Una respuesta que deja la puerta abierta para un retorno a Macul para el próximo semestre y cerrar con el equipo de sus amores una carrera larga y próspera.

Además Jaime Valdés reveló detalles de una pelea que tuvo con Mario Salas. "Tuvimos solo un problema. Venía el clásico contra la U y él no me quería poner (de titular). Le dije que era un partido especial, que podía ser mi último clásico y que necesitaba jerarquía. Me dijo que tenía razón, pero que esperara afuera. De ahí discutimos y eso fue lo que pasó".

Sobre ese mismo episodio agrega que cuando le tocó entrar "me saqué el buzo y le dije que estaba caliente desde la discusión que tuvimos el jueves y no me preparé. Jugué todo el segundo tiempo ahogado, pero ganamos el partido y terminó siendo histórico".